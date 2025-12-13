AK Parti'de istifa: Osman Yılmaz görevini bıraktı

AK Parti Gediz İlçe Başkanı Osman Yılmaz, açıklama yaparak görevinden ayrıldığını söyledi. Kalbini kırdığı herkesten helallik isteyen Yılmaz "Allah'a emanet edin" sözleriyle açıklamasını bitirdi.



HELALLİK İSTEDİ

Yılmaz, bugüne kadar büyük bir onur ve sorumlulukla yürüttüğü AK Parti Gediz İlçe Başkanlığı görevinden ayrıldığını kamuoyuyla paylaştı. Görev süresi boyunca bilerek ya da bilmeyerek kalbini kırdığı kişiler olmuş olabileceğini ifade eden Yılmaz, herkesten helallik istedi.

Açıklamasında tüm vatandaşları sevgi, saygı ve muhabbetle selamlayan Osman Yılmaz, "Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı.