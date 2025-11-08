AK Parti'de görev değişimi! 5 yeni il başkanı atandı

AK Parti; Bitlis, Çanakkale, Elazığ, Niğde ve Tunceli il başkanlıklarına yeni isimleri atadı.

5 İLDE YENİ ATAMALAR

AK Parti Teşkilat Başkanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 5 ilde yeni atamaları duyurdu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla; Bitlis’e Engin Günceoğlu, Çanakkale’ye Abdurrahman Kuzu, Elazığ’a İbrahim Sencer Selmanoğlu, Niğde’ye Hacı Mehmet Eren ve Tunceli’ye Hakan Özer atandı.

Görev süresi sona eren il başkanlarına hizmetlerinden ötürü teşekkür eden AK Parti, görevlerine yeni atanan 5 il başkanına ise başarılar diledi.