AK Partili Kadri İnan'dan CHP'ye tepki: Millet için siyaset üretilmiyor

AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadri İnan, yaptığı açıklamada CHP tarafından AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yapılan eleştirilere tepki gösterdi.

"VİZYONUNU KAYBETMİŞ BİR ORGANİZASYON"

CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştirilerine cevap İnan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"CHP millet için siyaset üreten bir yapı değil kendi iç çekişmeleriyle hırsızların, yolsuzların, milletin kaynaklarını istismar eden dolandırıcıların aklanmasıyla meşgul, öteden beri vizyonunu kaybetmiş bir organizasyondur. Sen de böyle bir şebekenin sözcüsün. Demokrasiyi dilinden düşürmeyip şehirleri çöp dağlarıyla kirlettikleri gibi siyaseti de kirleten bu anlayış, millete rağmen siyaset yapmanın bedelini elbette sandıkta ödemeye devam edecektir"