 Selahattin Demirel

Kemal Kılıçdaroğlu ofisini boşalttı! Herkes Kurultay Davası'na bağlarken nedeni çok başka çıktı

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da bulunan ofisini boşalttı. Kılıçdaroğlu'nun ofisini boşaltmasının CHP'nin iptal edilen Kurultay Davası ile ilişkilendirilmeye çalışılması ise Barış Yarkadaş'ın açıklamasıyla son buldu.

KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
04.11.2025
saat ikonu 21:57
|
GÜNCELLEME:
04.11.2025
saat ikonu 22:02

'nin Özgür Özel'den önceki lideri olan , 'da bulunan ofisiyle ilgili bir karar aldı. Kılıçdaroğlu, bugün ofisini boşalttı.

Kılıçdaroğlu'nun ofisinde yaşanan gelişme, CHP Kurultay Davası'nın iptal edilmesi sonrası olunca yorumlar da bunun üzerine yapılmaya başlandı ancak taşınma kararının arkasında çok başka bir neden çıktı.

Kemal Kılıçdaroğlu ofisini boşalttı! Herkes Kurultay Davası'na bağlarken nedeni çok başka çıktı

"MUTLAK BUTLAN KARARI ÇIKMAYINCA..."

Gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Gazeteci Murat Çelik "Nakliye aracına taşınmayı bekleyen 'koltuk'..." başlıklı bir paylaşımda bulunarak "Bu görüntüler çok şey ifade ediyor. CHP Eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Ankara'daki çalışma ofisini boşaltıyor. Mutlak butlan kararı çıkmayınca bir dönemin de sonu gelmiş belli ki." ifadelerini kullandı.

https://x.com/muratceliktv/status/1985695440763793837

BARIŞ YARKADAŞ: 400 METRE İLERİYE TAŞINIYOR

Çelik'in paylaşımı sonrası Gazeteci ise gelişmeyle ilgili ayrıntılı bir açıklama yaptı. Yarkadaş sosyal medya hesabı üzerinden Kılıçdaroğlu'nun 400 metre ilerideki bir ofise taşınacağını belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu ofisini boşalttı! Herkes Kurultay Davası'na bağlarken nedeni çok başka çıktı

Yarkadaş paylaşımında "CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, satış işlemi bir süre önce gerçekleşen ve ofis olarak kullandığı binadan taşınıyor. Kılıçdaroğlu ve çalışma arkadaşları yine aynı mahallede ve yaklaşık 400 metre ilerideki başka bir ofise taşınıyor. Çalışmalar 400 metre ötedeki YENİ ofiste devam edecek." ifadelerini kullanarak ofis taşıma kararının nedenini de açıkladı.

"BİNA SAHİBİ OFİSİ SATTI"

"Kılıçdaroğlu’nun yaklaşık 2 yıldır kullandığı mevcut ofis, geçtiğimiz aylarda bir kooperatife satıldı." cümlesiyle bilgi paylaşan Yarkadaş, paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi: " Binanın sahibi Emin Bey, Kılıçdaroğlu’na satış öncesi bilgi verdi ve şunu söyledi: 'Satışı gerçekleştirdim. Tahliye için ise tek bir şart koydum. Siz istediğiniz zaman boşaltırsınız. Bu şartı yeni alıcı da kabul etti.' Kılıçdaroğlu ise satış işlemi gerçekleşen ofisi boşaltma ve başka bir ofise geçme kararı aldı. Bunun üzerine taşınma işlemi başladı. Eşinin rahatsızlığı üzerine taşınma işlemini erteleten Kılıçdaroğlu, yarından itibaren çalışmalarını yeni ofiste sürdürecek. "

https://x.com/barisyarkadas/status/1985699730052055256?s=46

