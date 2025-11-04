Cem Küçük, CHP'li belediyeleri yerden yere vurdu: Bir garip 'yol'suzluk skandalı

Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 Baran Aksoy

Cem Küçük, CHP'li belediyeleri yerden yere vurdu: Bir garip 'yol'sozluk skandalı

Gazeteci Cem Küçük, TGRT Haber ekranlarında CHP'li belediyeleri yerden yere vurdu. CHP'li belediyelere 'beceriksiz' diyen Cem Küçük, "Bir yol yapmaya bile acizler" ifadelerini kullandı.

KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
04.11.2025
12:08
|
GÜNCELLEME:
04.11.2025
12:15

İstanbul 'ün en işlek caddelerinden Yüce Tarla Caddesi'ne uzun süredir devam eden bir çalışması vardı... Çalışma bittikten sonra yeni yapılan da 2 günde çöktü.

Cem Küçük, CHP'li belediyeleri yerden yere vurdu: Bir garip 'yol'sozluk skandalı

CHP'Lİ BELEDİYELERİ ELEŞTİRDİ

Yaşanan bu olayı Gazeteci Cem Küçük, TGRT Haber ekranlarında sert sözlerle eleştirdi. 'li belediyelere 'beceriksiz' diyen Cem Küçük, açıklamasında şunları söyledi:

"HER YERDE AYNI MANZARA"

"Alınmasınlar ama bu kadar beceriksizlik gerçekten yalnızca CHP'li belediyelerde görülüyor. Bir yol yapmaktan bile acizler. Çöp toplama, işçi grevleri, susuzluk... Her yerde aynı manzara.

Cem Küçük, CHP'li belediyeleri yerden yere vurdu: Bir garip 'yol'sozluk skandalı

"AK PARTİLİ BİR BELEDİYEDEN YARDIM İSTEYİN"

Bakırköy Belediyesi de yıllardır aynı yolu yapamadı. Bari bile birini çağırın, işi ehline bırakın. Vatandaşlar dün akşam bile bu yoldan şikayetçiydi. Gerekirse AK Partili bir belediyeden ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yardım isteyin. Çünkü görünen o ki, Bakırköy Belediyesi bu yolu kendi başına yapamayacak"

