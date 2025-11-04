Cem Küçük, CHP'li belediyeleri yerden yere vurdu: Bir garip 'yol'suzluk skandalı

İstanbul Bakırköy’ün en işlek caddelerinden Yüce Tarla Caddesi'ne uzun süredir devam eden bir altyapı çalışması vardı... Çalışma bittikten sonra yeni yapılan yol da 2 günde çöktü.

CHP'Lİ BELEDİYELERİ ELEŞTİRDİ

Yaşanan bu olayı Gazeteci Cem Küçük, TGRT Haber ekranlarında sert sözlerle eleştirdi. CHP'li belediyelere 'beceriksiz' diyen Cem Küçük, açıklamasında şunları söyledi:

"HER YERDE AYNI MANZARA"

"Alınmasınlar ama bu kadar beceriksizlik gerçekten yalnızca CHP'li belediyelerde görülüyor. Bir yol yapmaktan bile acizler. Çöp toplama, işçi grevleri, susuzluk... Her yerde aynı manzara.

"AK PARTİLİ BİR BELEDİYEDEN YARDIM İSTEYİN"

Bakırköy Belediyesi de yıllardır aynı yolu yapamadı. Bari bile birini çağırın, işi ehline bırakın. Vatandaşlar dün akşam bile bu yoldan şikayetçiydi. Gerekirse AK Partili bir belediyeden ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yardım isteyin. Çünkü görünen o ki, Bakırköy Belediyesi bu yolu kendi başına yapamayacak"