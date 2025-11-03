Menü Kapat
18°
 | Selahattin Demirel

AK Parti 23 yıllık iktidar başarısını nasıl yakaladı? Şamil Tayyar 3Y'yi hatırlatıp 2019'a parantez açtı

3 Kasım 2002 seçimlerinde iktidara gelen AK Parti, bugün 23 yıllık başarısının yıl dönümünü yaşarken Şamil Tayyar TGRT Haber'deki Medya Kritik programında bu durumu özetledi. Partinin bir döneme damga vuran "3Y" sloganını hatırlatan Tayyar, 2019 yerel seçimlerine de dikkat çekerek 3 Kasım için "12 Eylül'den 2002'ye kadar 22 yılda yaşanan bütün olumsuzluklara vatandaş bir toplu hesap gördü." dedi.

bugün 3 Kasım 2002 seçimlerinde DSP-MHP-ANAP koalisyonunun sona ererek tek başına iktidara gelmesinin 23. yıl dönümüne ulaşırken partinin, yaklaşık çeyrek asırdır sürdürdüğü bu başarısının arkasındaki etkenler merak ediliyor.

AK Parti 23 yıllık iktidar başarısını nasıl yakaladı? Şamil Tayyar 3Y'yi hatırlatıp 2019'a parantez açtı

ERDOĞAN: DEMOKRASİ TARİHİMİZDE YENİ BİR REKORA İMZA ATMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ

Cumhurbaşkanı , Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 3 Kasım'ın yıl dönümü için şu ifadeleri kullandı: "Bugün itibarıyla iktidardaki 23. yılımızı şanla şerefle geride bırakıyor, 24 yıla geçiyoruz. Çok partili demokrasi tarihimizde yeni bir rekora daha imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Girdiğimiz tüm seçimlerde desteğini ve duasını eksik etmeyen tüm ferdimize teşekkür ediyorum. Bundan 23 yıl önce milletimizin teveccühüne mazhar olduysak bugün de aynı gururu, heyecanı yaşıyoruz. Türk milletine hizmet sevdalıyız. Aşkla, şevkle milletimize hizmet üretmeye ve 'yi büyütmeye devam edeceğiz."

"VATANDAŞ 12 EYLÜL'DEN 2002'YE KADAR YAŞANANLARIN HESABINI GÖRDÜ"

Konuyla ilgili TGRT Haber'de ekrana gelen Medya Kritik'te de değerlendirmeler yapıldı. Şamil Tayyar, AK Parti'nin iktidara geliş serüveninden bugüne kadar geçen süreci özetledi.

AK Parti 23 yıllık iktidar başarısını nasıl yakaladı? Şamil Tayyar 3Y'yi hatırlatıp 2019'a parantez açtı

Tayyar, partinin bir dönem için ses getiren ve "3Y" olarak bilinen yasaklar, yolsuzluk ve yoksullukla mücadele programına işaret ederek başarıyı getiren etkenleri sıraladı. Tayyar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"12 Eylül 1980'den 2002'ye kadar 22 yılda yaşanan bütün olumsuzluklara vatandaş bir toplu hesap gördü. 12 Eylül askeri harekat dönemi, arkasından 1994 ve 2001 ekonomik krizleri, 28 Şubat süreci, bu süreçte tekrar hortlayan askeri vesayet, ekonomideki kötülükler ve eş zamanlı olarak yaşanan siyasi istikrarsızlık yeni bir arayışı körükledi.

"TOPLUM PROGRAMA CİDDİ BİR ŞEKİLDE GÜVENDİ"

Bu noktada toplumsal beklentilerin yeni bir lidere evrildiği süreçte Tayyip Erdoğan bu toplumsal reaksiyonu kendi şahsında toplamayı ve toplumla birlikte hayal kurup birlikte yolculuk yapmayı başardı. Yüzde 34 buçukla 2002'de çıkılan bu yolculuk, 2004'te yerel iktidarı da getirdi. Dolayısıyla 2004'ten sonra hem merkezi hem yerel iktidardı ve güçlü bir programla çıktı. Toplum o programa ciddi bir şekilde güvendi ve inandı. Bugüne kadar da geldi.

"AK PARTİ ÇOK SAĞLAM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR YAPILACAK BİR SERÜVEN YAŞADI"

AK Parti aslında üzerine çok sağlam bilimsel araştırmaların yapılacağı bir serüveni yaşadı. Çünkü 102 yıllık cumhuriyet döneminin neredeyse çeyrek asrını AK Parti yönetti."

AK Parti 23 yıllık iktidar başarısını nasıl yakaladı? Şamil Tayyar 3Y'yi hatırlatıp 2019'a parantez açtı

Konuşmasının devamında "AK Parti'yi bu kadar güçlü kılan, Erdoğan'ı iktidarda kalıcı kılan neydi?" diye soran Tayyar, sorusuna şu karşılığı verdi:

"Yola ilk çıktığında güçlü bir seçim beyannamesiyle çıktı ve ortaya bir siyasi kimlik koydu: Muhafazakar, demokrat, özgürlükçü ve yenilikçi. Bunu yaparken yıllardır toplumun çözüm beklediği temel sorunlara ilişkin de tavır koydu.

YASAKLAR, YOLSUZLUK VE YOKSULLUKLA MÜCADELE

3Y olarak hafızalara kazınan "Yasaklarla yolsuzlukla ve yoksullukla mücadele programını somutlaştırarak ciddi bir tavır aldı. Temel hak ve özgürlük alanlarının genişletilmesi, daha güçlü demokratik ortamın kurulması gibi talepleri de karşılayan bir program ortaya koydu. Bu yasakları yıktıkça, yolsuzluklarla mücadele ettikçe, ekonomide de ciddi bir iyileşme sağladıkça AK Parti'nin oyları yüzde 50'ye kadar çıktı.

AK Parti 23 yıllık iktidar başarısını nasıl yakaladı? Şamil Tayyar 3Y'yi hatırlatıp 2019'a parantez açtı

"2019'DA YEREL İKTİDARDAKİ GÜCÜNÜ KAYBETMEYE BAŞLADI"

2019'dan itibaren artık merkezi iktidarda AK Parti varlığını sürdürse de yerel iktidarda gücünü kaybetmeye başladı. Özellikle Ankara ve İstanbul'da siyaseten ciddi irtifa kaybetti. Ama AK Parti seçim sonuçlarını hızlı bir şekilde analiz edebilen, düştüğü yerden hızlıca kalkabilen güçlü bir reflekse sahip. O nedenle de bu 23 yılık sürede de sürekli olarak kendini yenileyen ve toplumsal beklentilere uygun şekilde kendisini kontrol eden, muhasebe ve muhakemeden geçen bir siyasi organizasyon olarak toplumun karşısına çıktı, bu da başarıya dönüştü, toplum da onu sahiplendi. Recep Tayyip Erdoğan, hareketin lideri olarak ve bu başarı hikayesinin mimarı olarak 22 yıldır da en güçlü, en muktedir ismi haline geldi."

