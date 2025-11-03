Kabine, Beştepe'de toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kabine'nin ana gündeminde Terörsüz Türkiye süreci ve PKK'nın Türkiye'den çekilme kararının ardından süreçteki son durum ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın DEM Parti heyeti ile görüşmesi de toplantıda değerlendirilecek. Suriye ve terör örgütü SDG için ayrı başlık açılacak.

GAZZE'DEKİ SON DURUM DEĞERLENDİRİLECEK

Türkiye'nin önceliği, Gazze'ye insani yardımların sürekli ve hızla ulaştırılması masaya yatırılacak. Filistin halkının meşru hakları ve çözüm vizyonunun yeniden inşası tartışılacak. Bu doğrultuda, Türkiye'nin yürüttüğü çalışmalar ve uluslararası toplumla birlikte atılacak adımlar masada olacak.

EKONOMİ MASASINDA TÜİK VERİLERİ GÜNDEMDE

Ekonomi başlığında enflasyonla mücadele, yatırım ortamının güçlendirilmesi ve istihdam politikaları görüşülecek. TÜİK'in açıklayacağı ekim ayı enflasyon verileri gündemde olacak.

EUROFIGHTER'DA SON GELİŞMELER

Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı alım sürecindeki son gelişmeler de toplantıda ele alınacak.