Kabine, Beştepe'de toplandı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kabine'nin ana gündeminde Terörsüz Türkiye süreci ve PKK'nın Türkiye'den çekilme kararının ardından süreçteki son durum ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın DEM Parti heyeti ile görüşmesi de toplantıda değerlendirilecek. Suriye ve terör örgütü SDG için ayrı başlık açılacak.
Türkiye'nin önceliği, Gazze'ye insani yardımların sürekli ve hızla ulaştırılması masaya yatırılacak. Filistin halkının meşru hakları ve çözüm vizyonunun yeniden inşası tartışılacak. Bu doğrultuda, Türkiye'nin yürüttüğü çalışmalar ve uluslararası toplumla birlikte atılacak adımlar masada olacak.
Ekonomi başlığında enflasyonla mücadele, yatırım ortamının güçlendirilmesi ve istihdam politikaları görüşülecek. TÜİK'in açıklayacağı ekim ayı enflasyon verileri gündemde olacak.
Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı alım sürecindeki son gelişmeler de toplantıda ele alınacak.