Kabine Toplantısı bugün mü ne zaman? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarında

Kabine görüşmesi 3 Kasım 2025 Pazartesi günü yapılacak ve gündem maddeleri netleşti.

Son olarak 29 Eylül’de toplanan Kabine, yarın yeniden bir araya gelecek.

Yaklaşık bir aylık aradan sonra düzenlenecek toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bakanlar ekonomideki mevcut tabloyu ve Türkiye’nin iç-dış siyasi gelişmelerini ele alacak.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında 3 Kasım Pazartesi günü toplanacak.

Toplantının tam saati henüz açıklanmadı. Akşam saatlerinde Kabine kararlarının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak millete sesleniş konuşmasıyla duyurulması bekleniyor.

Toplantıda, terörle mücadele, ekonomideki son gelişmeler, yasa dışı bahis operasyonları, fahiş fiyat artışları ve güvenlik operasyonları gibi konular masaya yatırılacak.

Kulis kaynaklarından edinilen bilgilere göre, maaş düzenlemeleri ile asgari ücret zammının Aralık ayındaki Kabine toplantısında gündeme getirilmesi planlanıyor.