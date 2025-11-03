Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Kabine Beştepe’de toplanıyor! İşte masadaki kritik başlıklar

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de toplanıyor. Kabine'nin ana gündem başlığı Terörsüz Türkiye Süreci olacak. Toplantıda ayrıca PKK'nın Türkiye'den çekilme kararının ardından süreçteki son durum da değerlendirilecek.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2025
saat ikonu 07:50
|
GÜNCELLEME:
03.11.2025
saat ikonu 07:59

Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de gerçekleştirilecek. Kabine'nin ana gündem maddesi Terörsüz Türkiye süreci olacak. Terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme karar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın DEM Parti heyeti ile görüşmesi de toplantıda değerlendirilecek.

Kabine Beştepe’de toplanıyor! İşte masadaki kritik başlıklar

EKONOMİ DE MASADA

Kabine toplantısında de bir diğer önemli başlık olacak. Toplantıda ekim ayı da masada olacak.

Kabinede enflasyon ve ile mücadelede alınacak ek tedbirler de gözden geçirilecek.

GAZZE'DE SON DURUM

Kabinede de konuşulacak.

İlan edilen ateşkesin ardından bölgedeki son durum ele alınacak.

Toplantıda Türkiye'nin bölgeye dönük faaliyetleri değerlendirilecek. İnsani yardımın kesintisiz ulaştırılması, Gazze'nin güvenliği ve yeniden imarı için oluşturulacak görev gücü konusunda yürütülen diplomatik temaslar da kabinenin gündeminde olacak.

Kabine Beştepe’de toplanıyor! İşte masadaki kritik başlıklar

EUROFIGHTER

Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta İngiltere Başbakanı ile görüşmesi ve sonrasında imzalanan savaş uçağı alım anlaşması ve Almanya Başbakanı Merz'in ziyaretine ilişkin kabine üyelerine bilgi vermesi de bekleniyor.

İlgili Haber
Kabine Toplantısı bugün mü ne zaman? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarında
Cumhurbaşkanı Erdoğan Usta Eller Sanatçıları Çarşısı'nı gezdi
