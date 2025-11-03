Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Devlet Bahçeli ne açıklayacak? 'Önemli' ifadesiyle gün ve saat verildi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salı günü yapacağı parti grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunacağı duyuruldu. Bahçeli'nin iç ve dış gündeme dair değerlendirmelerinde hangi konu üzerine duracağı merak konusu oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Devlet Bahçeli ne açıklayacak? 'Önemli' ifadesiyle gün ve saat verildi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2025
saat ikonu 20:15
|
GÜNCELLEME:
03.11.2025
saat ikonu 20:22

lideri , partisinin salı günü yapılacak grup toplantısında çok önemli açıklamalarda bulunacağı duyuruldu. Bahçeli'nin gündeme dair yapacağı konuşması içinde hangi konuyu öne çıkaracağı merak edilirken yeni bir çağrının da olabileceği ihtimaller dahilinde.

Bahçeli'nin grup toplantısında yapacağı açıklamaları hakkında Türkgün'ün haberinde "Önemli" ifadesinin geçmesi dikkat çekerken grup toplantısının da 4 Kasım Salı günü saat 10.45'te olacağı belirtildi.

Devlet Bahçeli ne açıklayacak? 'Önemli' ifadesiyle gün ve saat verildi

Bildirilen gün ve saatte Bahçeli'nin süreci, alımı, İBB başta olmak üzere CHP'li belediyelere ve soruşturmasıyla birlikte diğer iç-dış politikadaki gelişmeler üzerine neler söyleyeceği merak ediliyor.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, KKTC cumhurbaşkanlığı seçiminde federasyondan yana düşünceleri olan Tufan Erhürman'ın seçilmesi sonrası ses getirecek bir çağrıda bulunarak "KKTC Parlamentosu acilen toplanmalı, seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti’ne katılma kararı almalıdır." demişti.

Devlet Bahçeli ne açıklayacak? 'Önemli' ifadesiyle gün ve saat verildi

AK Parti ile MHP'nin ana çatısını oluşturduğu Cumhur İttifakı'nda da bir "çatlak" olduğu yönündeki iddialara Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışında şu sözlerle tepki göstermişti: "Hedefe yaklaştıkça hem yükümüz ağırlaşıyor hem de süreci kundaklamaya dönük çabalar yoğunlaşıyor.

Devlet Bahçeli ne açıklayacak? 'Önemli' ifadesiyle gün ve saat verildi

Türkiye'nin yarım asırlık meselesini çözmesini istemeyen odaklar, bilhassa da FETÖ'cü alçaklar operasyonlarına hız vermiş durumdalar. Milletimizi tedirgin etmek, şehit yakınlarımızı huzursuz etmek, kamuoyunu manipüle etmek amacıyla ellerinden geleni yapıyorlar. En büyük hedefleri ise 15 Temmuz gecesi şehitlerimizin mübarek kanlarıyla harcı karılan Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini ve insicamını bozmak. Fakat muvaffak olmayacaklar. Bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep beraber Türkiye olacağız."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Devlet Bahçeli talimatı bizzat verdi: Murat Kurum'un adı o mahalleye veriliyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Terörsüz Türkiye sürecinde hedef ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net sözler
ETİKETLER
#devlet bahçeli
#mhp
#rüşvet
#yolsuzluk
#eurofighter
#Terörsüz Türkiye
#Türkgün
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.