Devlet Bahçeli talimatı bizzat verdi: Murat Kurum'un adı o mahalleye veriliyor

MHP lideri Devlet Bahçeli, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un isminin Osmaniye'de bir mahalleye verilmesi için talimat verdiği öğrenildi. Bakan Kurum sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Onur duydum. Cumhur İttifakımızın ortağı, MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli'ye bu yöndeki öneri ve talimatları için şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli talimatı bizzat verdi: Murat Kurum'un adı o mahalleye veriliyor
lideri 'nin önerisi ve talimatı ile Belediye Meclisi; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı 'un ismiyle kentte yeni bir kurulması kararı aldı.

Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet karara ilişkin yaptığı açıklamada, "Osmaniye il merkezimizde kalıcı konutlarının tamamlanarak hemşehrilerimizin ikamet etmeye başladığı yeni yaşam alanında Sayın Genel Başkanımız ve Hemşehrimiz Devlet Bahçeli Beyefendi'nin önerileri ve talimatları ile ' Murat Kurum Bey Mahallesi' adında yeni bir mahalle kuruluyor" ifadelerini kullandı.

"ONUR DUYDUM, ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Belediye Başkanı Çenet'in paylaşımını alıntılayan Bakan Kurum da şu değerlendirmelerde bulundu:

"6 Şubat asrın felaketinde yara alan Osmaniye'mizi ayağa kaldırmak, Osmaniyeli hemşehrilerimizi yuvalarına kavuşturmak için çok çalıştık, çalışıyoruz. Bu çabanın Osmaniye'miz tarafından takdir gördüğünü, önce fahri hemşehrilik şimdi de il merkezinde Murat Kurum Bey Mahallesi kurulma kararı alınmasından onur duydum. Cumhur İttifakımızın ortağı, MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli'ye bu yöndeki öneri ve talimatları için şükranlarımı sunuyorum. Bizleri bağrına basan tüm Osmaniyeli kardeşlerimize çok teşekkür ediyor, sevgilerimi iletiyorum"

https://x.com/murat_kurum/status/1985240972075143181

