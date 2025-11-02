İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nun esprisi Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi salondan çıkardı

İYİ Parti İl Başkanlığı'nın 4'üncü Olağan Kongresi Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun katılımı ile Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongreye Dervişoğlu'nun sözleri sonrası Eskişehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin salonu terk etmesi damga vurdu.

"BAŞKAN BURADAYKEN PALANIN ÖBÜR TARAFINI DA KULLANMAYACAĞIM"

Kongrede kürsüye çıkan Dervişoğlu, konuşmasının bir bölümünde, "Tamam karşılıklı sohbet güzel oluyor da, lafım uzamasın. Burada belediye başkanımız var. Haksızlık da olmasın, sayın belediye başkanı buradayken palanın öbür tarafını da kullanamayacağım. Bunu şimdi böyle dedim başka türlü anlaşılır" dedi.

SALONDAN AYRILDI

Bu sözlerin üzerine protokolde oturan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Genel başkanım, biz müsaadenizi isteyelim. Siz de rahat rahat konuşun" diyerek salondan ayrıldı.

"DİYALOĞU ÖZGÜR ÖZEL'LE PAYLAŞACAĞIM"

Daha sonra Ayşe Ünlüce'ye gitmemesi yönünde ricada bulunan Dervişoğlu, salondan ayrılan belediye başkanının ardından, "Ben sizin zaman darlığınızı bildiğim için, kürsüye çıkmadan önce de söyledim. Hayır, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bugün laf etmeyeceğim. Sayın belediye başkanımızla yaşadığımız diyaloğu sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'le paylaşacağım, bunu bilin. Ben yüz yüze konuşmayı seven birisi olduğum için" ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, Başkan Ünlüce'nin salondan çıkmasının ardından konuşmasına devam etti.