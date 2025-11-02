Menü Kapat
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nun esprisi Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi salondan çıkardı

Eskişehir'de konuşan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, salonda bulunan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye "Sayın Belediye Başkanı buradayken palanın öbür tarafını da kullanamayacağım" dedi. Ünlüce ise "Biz müsaadenizi isteyelim. Siz de rahat rahat konuşun" diyerek salondan ayrıldı. Dervişoğlu, bu durumu CHP lideri Özgür Özel'e söyleyeceğini ifade etti.

İl Başkanlığı'nın 4'üncü Olağan Kongresi Genel Başkan 'nun katılımı ile Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongreye Dervişoğlu'nun sözleri sonrası Belediye Başkanı 'nin salonu terk etmesi damga vurdu.

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nun esprisi Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi salondan çıkardı

"BAŞKAN BURADAYKEN PALANIN ÖBÜR TARAFINI DA KULLANMAYACAĞIM"

Kongrede kürsüye çıkan Dervişoğlu, konuşmasının bir bölümünde, "Tamam karşılıklı sohbet güzel oluyor da, lafım uzamasın. Burada belediye başkanımız var. Haksızlık da olmasın, sayın belediye başkanı buradayken palanın öbür tarafını da kullanamayacağım. Bunu şimdi böyle dedim başka türlü anlaşılır" dedi.

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nun esprisi Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi salondan çıkardı

SALONDAN AYRILDI

Bu sözlerin üzerine protokolde oturan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Genel başkanım, biz müsaadenizi isteyelim. Siz de rahat rahat konuşun" diyerek salondan ayrıldı.

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nun esprisi Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi salondan çıkardı

"DİYALOĞU ÖZGÜR ÖZEL'LE PAYLAŞACAĞIM"

Daha sonra Ayşe Ünlüce'ye gitmemesi yönünde ricada bulunan Dervişoğlu, salondan ayrılan belediye başkanının ardından, "Ben sizin zaman darlığınızı bildiğim için, kürsüye çıkmadan önce de söyledim. Hayır, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bugün laf etmeyeceğim. Sayın belediye başkanımızla yaşadığımız diyaloğu sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'le paylaşacağım, bunu bilin. Ben yüz yüze konuşmayı seven birisi olduğum için" ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, Başkan Ünlüce'nin salondan çıkmasının ardından konuşmasına devam etti.

