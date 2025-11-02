Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
Editor
 | Nalan Güler Güven

Mehmet Uçum'dan 'Terörsüz Türkiye' komisyonuna 'perspektif raporu' uyarısı!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum haftalık yayınladığı pazar yazısında bu hafta Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamaları anlattı. Sürecin devamında Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırlayacağı raporlara ek olarak bir de 'perspektif' raporu hazırlaması gerektiğini belirtti. Komisyonda bu raporun hazırlanmadığı takdirde bir 'eksiklik' olarak görüleceğini ifade etti.

Mehmet Uçum'dan 'Terörsüz Türkiye' komisyonuna 'perspektif raporu' uyarısı!
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, her pazar günleri yayınladığı pazar yazısında Terörsüz hedefi doğrultusunda yaşanan gelişmeleri yazarak bir değerlendirmede bulundu. Uçum konuyla ilgili kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Komisyonu'nun bir perspektif raporu hazırlaması gerektiğini belirterek geçiş süreci hukuku ve demokrasiyi geliştirme konularında yazılacak bir raporun sürece ciddi bir katkı sağlayacağını belirtti. Bu raporun Komisyon tarafından hazırlanmamış olmasının süreç açısından bir 'eksiklik' olacağını ifade etti.

Mehmet Uçum'dan 'Terörsüz Türkiye' komisyonuna 'perspektif raporu' uyarısı!

"BU İNANÇ VE GÜVENLE BAŞARACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum sosyal medya hesabından yayınladığı pazar yazısında şunları kaleme aldı:

"PAZAR YAZISI

TERÖRSÜZ TÜRKİYE’YE GEÇİŞ SÜRECİNDE YAPILANLAR VE BEKLENEN YENİ ADIMLAR!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ülke Liderliğiyle ve Devlet Bahçeli’nin bilgece ve cesur girişimleriyle bir Devlet politikası olarak hayata geçen Terörsüz Türkiye hedefine emin adımlarla yürüyoruz.

Geçiş süreci Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1 Ekim 2024 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi açılış konuşmasıyla ve aynı gün Sayın Bahçeli’nin tokalaşma ve diyalog girişimiyle resmen başladı.

Bu süre içinde Sayın Bahçeli’nin 22 Ekim 2024’de ’la ilgili yaptığı tarihi çağrı geçiş sürecinde en çok ezber bozan ve sonraki adımları somutlayan büyük bir hamle oldu.

Öcalan’ın 27 Şubat 2025 tarihli Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı, feshi ve silah bırakmayı ilan etti. Bu çağrıda Öcalan’ın yaptığı tespitler ve çizdiği istikamet örgütünün geçiş sürecindeki sonraki pratik adımlarını ve yeni siyasi perspektifini belirledi.

Öcalan, “Aşırı milliyetçi savruluşunun zorunlu sonucu olan; ayrı ulus-devlet, federasyon, idari özerklik ve kültüralist çözümler, tarihsel toplum sosyolojisine cevap olamamaktadır.” diyerek devletle ve toplumla bütünleşmeyi yeni amaç olarak tarif etti. Bu amaca ulaşmak için de tek meşru tarzın demokratik siyaset olduğu münfesih terör örgütü ve bağlantılı siyasi ve sosyal mecraları açısından genel bir kabule dönüştüğü de görülüyor.

Devamında; fesih kararının ilan edildiği 12 Mayıs 2025,

sembolik silah yakmanın gerçekleştiği 11 Temmuz 2025,

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Terörsüz Türkiye’ye geçişin güvencelerini ortaya koyan yeni yasama yılı açılış konuşmasını yaptığı 1 Ekim 2025, münfesih terör örgütünün fesih ve silah bırakmanın normal sonucu olan geri çekilmeyi duyurduğu 26 Ekim 2025 ve

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İmralı heyetini tekrar kabul ettiği 30 Ekim 2025 tarihleri geçiş sürecini olgunlaştıran ve sona yaklaştıran adımlar oldu.

İmralı heyetinin kabulüne ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kendileriyle son derece yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir görüşme gerçekleştirdik. İnşallah bu görüşmenin yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz.” açıklamasının da altını çizmek gerekir.

Artık yeni gelişmelerin olacağı bir aşamaya geçtiğimiz anlaşılıyor.

Bu aşamada Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulmuş Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun dinleme faaliyetini tamamlamadan önce İmralı’da Öcalan’ı dinlemesi de bekleniyor.

Dinleme faaliyetini takiben Komisyonun geçiş süreci hukukunun raporunu hazırlayacağı TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş tarafından açıklandı.

Bunların yanı sıra Komisyonun ismiyle uyumlu olarak demokrasinin geliştirip ve güçlendirilmesine ilişkin bir perspektif raporu hazırlaması da genel kamuoyunun beklentileri arasında. Komisyon demokrasi raporunu geçiş süreci hukuku raporundan ayrı yazabilir. Veya geçiş süreci ve demokrasi başlıklı iki bölümden oluşan tek bir rapor da hazırlayabilir. Bunlar tümüyle Komisyonun kendi takdirinde ve kararındadır. Ancak Komisyon, görevini demokrasiyi güçlendirme raporunu hazırlamadan tamamlarsa bu bir eksiklik sayılabilir. Hatta TBMM’deki temsil gücünün yüzde doksanından fazlasına sahip Komisyonun bu imkanı kullanmaması demokrasiyi ilerletmek için ortaklaşma konusunda güçlü bir fırsatın heba edilmesi diye de görülebilir.

Daha önce defalarca ifade edildiği gibi Terörsüz Türkiye bir sonuç değil başlangıçtır. Terörsüz Türkiye’ye geçişle birlikte hem Türkiye hem bölge için yeni bir dönem başlayacaktır. Bu dönemin başlamasına TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun geçiş süreci hukuku ve demokrasiyi geliştirme konularında yazacağı raporların ciddi bir katkı yapacağına kuşku yoktur.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın dediği gibi: “Hassas, yapıcı, kucaklayıcı bir yaklaşımla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Milletimizin ödediği bedellerin boşa gitmediği, sadece sınırlarımız içinde değil, sınırlarımızın ötesinde de barışın, güvenliğin, huzurun ve kardeşliğin egemen olduğu yeni bir dönemi mutlaka başlatacağız.” Bu inanç ve güvenle başaracağız."

https://x.com/mehmetucum/status/1984851233065074897

