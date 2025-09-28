Menü Kapat
TGRT Haber
20°
Mehmet Uçum'dan 'Terörsüz Türkiye' için 7 maddelik hukuki yol haritası

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararını açıklamasıyla yeni bir aşamaya geçilen "Terörsüz Türkiye" sürecinde en merak edilen konulardan birisi bu süreçte yapılması gereken hukuki düzenlemeler. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum köşe yazısında ayrıntılarıyla izlenecek adımları söyledi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili "pazar yazıları" serisinde "" sürecine dair atılacak adımları yazdı. Uçum, hukuk politikası ve bu sürecin 'de yürütülmesiyle ilgili yasal düzenlemelere dikkat çekti.

Mehmet Uçum'dan 'Terörsüz Türkiye' için 7 maddelik hukuki yol haritası

"MİLLİ DEVLETİN İLKE TARTIŞMA KONUSU YAPILAMAZ"


Milli bütünlüğe zarar verecek ilkelerin olmayacağını belirten Uçum "Milli devletin esası olan hiç bir ilke tartışma konusu yapılamaz. Süreçler tamamen TBMM’nin iradesiyle açık ve şeffaf yürüyecek. Dolayısıyla kaygı duyulmasını gerektirecek bir durum ortaya çıkmaz." dedi.

Mehmet Uçum'dan 'Terörsüz Türkiye' için 7 maddelik hukuki yol haritası

Uçum maddeleri şu şekilde sıraladı:

"Geçiş süreci hukukuna ilişkin TBMM adımları şöyle öngörülebilir:

-Önce Komisyonda hukuk politikası öneren raporun hazırlanması.

-Raporun TBMM Başkanlığına sunulması.

-Rapora dayanılarak geçiş süreci kanununa ilişkin teklifin hazırlanması.

-Teklifin Meclis Başkanlığına sunulması.

-Teklifin yasalaştırma sürecine girmesi.

-TBMM’nin teklifi kanun olarak kabul etmesi. Kanunun, Cumhurbaşkanımız tarafından uygun bulunması halinde resmi gazetede yayınlanması.

Kesin silah bırakmanın pratik teyidleri de bu aşamalara göre giderek gelişen bir kapsamda gerçekleşir. Nihai teyitle birlikte TBMM geçiş süreci kanununu kabul ettiği zaman süreç çok doğru yönetilmiş olur."

