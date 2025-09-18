Terör örgütü PKK'ya ve uzantılarına MSB'den çağrı: Derhal son verin

Terörsüz Türkiye süreci Meclis çatısı altında devam eden Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarıyla ilerlerken Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den önemli bir çağrı geldi.

Bakan Güler, Bayburt Spor Salonu'nun açılışında yaptığı konuşmada terör örgütü PKK'ya ve tüm uzantılarına seslenerek "Derhal tüm terör faaliyetlerine son vermeli." dedi. Güler ayrıca örgütün Suriye kolu YPG/SDG hakkında da "Hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına ve farklı adlar altında faaliyet göstermesine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz." dedi.

"ARZUMUZ ENERJİMİZİ VE KAYNAKLARIMIZI TÜKETEN TERÖR BELASINI BİTİRMEK"

Güler konuşmasında "Bizler de Türkiye Yüzyılı hedefiyle başladığımız Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Bayburt'umuzun her alanda daha güçlü bir şehir olması için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Şüphesiz bu kutlu hedefe yürürken terörsüz bir Türkiye de önemli kilometre taşlarından biri olacaktır." ifadelerini kullanarak şöyle devam etti:

Yıllardır enerjimizi ve kaynaklarımızı tüketen terör belasını bitirerek şehirlerimizi kalkındırmak, ülkemizi huzura ve refaha taşımak ve çok daha güçlü bir Türkiye'yi gençlerimize emanet etmek en büyük arzumuzdur.

"PKK VE İLTİSAKLI TÜM GRUPLAR DERHAL FAALİYETLERİNE SON VERMELİ"

Bunun için de PKK ve iltisaklı tüm gruplar yapılan çağrı ve alınan fesih kararı kapsamında derhal tüm terör faaliyetlerine son vermeli. Başta Suriye olmak üzere farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları bir an önce ve koşulsuz şekilde silahlarını teslim etmelidir. Bir kez daha hatırlatmak isterim ki başta PKK/YPG/SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına ve farklı adlar altında faaliyet göstermesine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz."