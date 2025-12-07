Trabzonspor'da Ernest Muçi hedefi gösterdi: "Hayalini kurabiliyorum"

Trabzonspor, Göztepe'yi 2-1 ile geçti. Trabzonspor'un kritik zaferinde başrolde yer alan bordo mavili futbolcular, zafer sonrasında önemli değerlendirmeler gerçekleştirdi.

TRABZONSPOR'DA ERNEST MUÇI VE HAYALLERİ

"Takımımla gurur duyuyorum. Sezonun en son deplasmanlarına çıktık belki. Bu 3 puan bizim için büyük bir 3 puan olacak. Bu galibiyet bizi bir sonraki maç için daha aç olmaya itiyor. Benim adıma işler iyi gidiyor. Bunlar beni daha sıkı çalışmaya itiyor. Daha büyük şeylerin hayalini kurabiliyorum. En önemli şey devamlılığı sağlayabilmek."

OZAN TUFAN'DAN PAUL ONUACHU ÖRNEĞİ

"Bütün arkadaşlarımı gönülden kutluyorum. Mücadelenin yoğun olduğu bir maçtı. Elimizden gelenin fazlasını yaptık, çok mutluyuz. 10 kişi kaldığımız zaman da mücadele ettik. Onuachu'nun defansa gelip yardım etmesi, onu gören takımın daha fazla mücadele etmesi… Işığı görebiliyorum. Bu şehirde takımın bir bütünleşme durumu var. Fatih hocama teşekkür ederim, kaptanlığı layık gördüğü için. Göztepe taraftarına da teşekkür ederiz. Çok iyi ağırladılar bizi."

SERDAR SAATÇI 'AİDİYET' KAVRAMINI VURGULADI

"Emeği olan arkadaşlarıma teşekkür ederim. Acayip bir aidiyet duygusu hissediyoruz. Bu formayı giydiğin zaman aidiyet duygusu inanılmaz oluyor. Hepimiz çok istiyoruz. Adımlarımız da hedeflerimiz de belli. Göztepe taraftarları da beni yanlış anlamasın. Son dakika tribünlere doğru topa hızlı vurdum, onlara karşı bir hareket değildi."