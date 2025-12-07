Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Trabzonspor'da Ernest Muçi hedefi gösterdi: "Hayalini kurabiliyorum"

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe deplasmanında galip geldi. Trabzonspor'un yıldızları Ernest Muçi, Ozan Tufan ve Serdar Saatçı; zorlu karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trabzonspor'da Ernest Muçi hedefi gösterdi:
KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
07.12.2025
saat ikonu 22:52
|
GÜNCELLEME:
07.12.2025
saat ikonu 22:56

Trabzonspor, Göztepe'yi 2-1 ile geçti. Trabzonspor'un kritik zaferinde başrolde yer alan bordo mavili futbolcular, zafer sonrasında önemli değerlendirmeler gerçekleştirdi.

https://x.com/Trabzonspor/status/1997754237766496755?s=20

TRABZONSPOR'DA ERNEST MUÇI VE HAYALLERİ

"Takımımla gurur duyuyorum. Sezonun en son deplasmanlarına çıktık belki. Bu 3 puan bizim için büyük bir 3 puan olacak. Bu galibiyet bizi bir sonraki maç için daha aç olmaya itiyor. Benim adıma işler iyi gidiyor. Bunlar beni daha sıkı çalışmaya itiyor. Daha büyük şeylerin hayalini kurabiliyorum. En önemli şey devamlılığı sağlayabilmek."

Trabzonspor'da Ernest Muçi hedefi gösterdi: "Hayalini kurabiliyorum"

OZAN TUFAN'DAN PAUL ONUACHU ÖRNEĞİ

"Bütün arkadaşlarımı gönülden kutluyorum. Mücadelenin yoğun olduğu bir maçtı. Elimizden gelenin fazlasını yaptık, çok mutluyuz. 10 kişi kaldığımız zaman da mücadele ettik. Onuachu'nun defansa gelip yardım etmesi, onu gören takımın daha fazla mücadele etmesi… Işığı görebiliyorum. Bu şehirde takımın bir bütünleşme durumu var. Fatih hocama teşekkür ederim, kaptanlığı layık gördüğü için. Göztepe taraftarına da teşekkür ederiz. Çok iyi ağırladılar bizi."

Trabzonspor'da Ernest Muçi hedefi gösterdi: "Hayalini kurabiliyorum"

SERDAR SAATÇI 'AİDİYET' KAVRAMINI VURGULADI

"Emeği olan arkadaşlarıma teşekkür ederim. Acayip bir aidiyet duygusu hissediyoruz. Bu formayı giydiğin zaman aidiyet duygusu inanılmaz oluyor. Hepimiz çok istiyoruz. Adımlarımız da hedeflerimiz de belli. Göztepe taraftarları da beni yanlış anlamasın. Son dakika tribünlere doğru topa hızlı vurdum, onlara karşı bir hareket değildi."

Sıkça Sorulan Sorular

TRABZONSPOR'DA KISA VADELİ HEDEF NEDİR?
Karadeniz devi, ara transfer dönemine kayıpsız girmek istiyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trabzonspor'a Beşiktaş maçı öncesinde kötü haberler: Göztepe ihalesi!
Trabzonspor Göztepe deplasmanında da galip geldi: 3 gol 2 kırmızı kart!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.