Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Van depremi sonrası Okan Tüysüz'den açıklama! 2011 ve 2023 yılını hatırlattı

Van'da meydana gelen 4,6'lık deprem bölgeyi tedirgin etti. 2011 yılında 7,2'lik depremle büyük bir sarsıntı yaşayan şehirde yeniden büyük bir deprem olması korkusu oluştu. Yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz sarsıntıya dair değerlendirmelerde bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Van depremi sonrası Okan Tüysüz'den açıklama! 2011 ve 2023 yılını hatırlattı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.12.2025
saat ikonu 23:16
|
GÜNCELLEME:
07.12.2025
saat ikonu 23:24

Yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, Van Tuşba ilçesi merkez üssü olan 4.6 büyüklüğünde kaydedilen depremin ardından açıklamalarda bulundu. Bölgedeki 2011 ve 2023 depremlerini işaret eden Tüysüz, "sıkıştırmalı bir fay" olduğunu söyledi.

Tüysüz sosyal medya hesabından deprem sarsıntısının IV-V şiddetinde hissedildiği alanları da haritasıyla şu şekilde paylaştı:

Van depremi sonrası Okan Tüysüz'den açıklama! 2011 ve 2023 yılını hatırlattı

ARTÇILAR SÜRECEK

Tüysüz, sarsıntı sonrası NTV'ye yaptığı değerlendirmelerinde bölgesel bir sıkışma olduğunu vurgulayarak 2011 ve 2023 yılı depremlerinin bölgesinde olduğunu belirtti. Tüysüz, depremin büyük ihtimalle “sıkıştırmalı bir fay” nedeniyle meydana geldiğini kaydetti. 4 büyüklüğüne kadar artçıların oluşmasının mümkün olduğunu söyleyen Tüysüz, "Daha büyük bir deprem yaratacak bir fay değildir. Ben daha büyük bir deprem beklemiyorum" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Van'dan sonra Bolu'da da korkutan bir deprem
Van'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu
ETİKETLER
#artçı deprem
#Van Depremi
#Sıkıştırmalı Fay
#Okan Tüysüz
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.