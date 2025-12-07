Van depremi sonrası Okan Tüysüz'den açıklama! 2011 ve 2023 yılını hatırlattı

Yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, Van Tuşba ilçesi merkez üssü olan 4.6 büyüklüğünde kaydedilen depremin ardından açıklamalarda bulundu. Bölgedeki 2011 ve 2023 depremlerini işaret eden Tüysüz, "sıkıştırmalı bir fay" olduğunu söyledi.

Tüysüz sosyal medya hesabından deprem sarsıntısının IV-V şiddetinde hissedildiği alanları da haritasıyla şu şekilde paylaştı:

ARTÇILAR SÜRECEK

Tüysüz, sarsıntı sonrası NTV'ye yaptığı değerlendirmelerinde bölgesel bir sıkışma olduğunu vurgulayarak 2011 ve 2023 yılı depremlerinin bölgesinde olduğunu belirtti. Tüysüz, depremin büyük ihtimalle “sıkıştırmalı bir fay” nedeniyle meydana geldiğini kaydetti. 4 büyüklüğüne kadar artçıların oluşmasının mümkün olduğunu söyleyen Tüysüz, "Daha büyük bir deprem yaratacak bir fay değildir. Ben daha büyük bir deprem beklemiyorum" dedi.