Boykot çağrılarına bir tepki de Mehmet Uçum'dan geldi! 'Emperyalist bir operasyon'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel tarafından başlatılan boykot kampanyası tepki almaya devam ediyor. Çağrısında birçok firmanın ismini veren Özgür Özel, 2 Nisan Çarşamba günü (bugün) Türkiye genelinde 'tüketim boykotu' çağrısı yaparken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum'dan konuya ilişkin sert bir açıklama geldi.

"YENİ NESİL EYLEM"

Uçum, "Tüketim boykotu emperyalist bir operasyondur" başlığıyla sosyal medyadan paylaştığı yazıda, "Tüketiciyi alışveriş boykotuna yani tüketim boykotuna çağırma fikri küresel emperyalizmin milli devletlere ve milli tutumlara karşı yaptığı operasyonların bir parçasıdır ve hukuk ihlaline dayanan yeni nesil bir eylemdir. Hukuk ihlali yapılarak uygulanması planlanan yeni nesil eylemlerin tamamı küresel emperyalizmin projeleridir. Bunlar global merkezler tarafından geliştirilir ve uygun şartları oluşturulmuş hedef ülkelerde devreye sokulur" ifadelerine yer verdi.

ABD'DEKİ 5 NİSAN EYLEMLERİNE BENZETTİ

Türkiye’de tüketim boykotu eylemini kışkırtan küresel merkezlerin ABD'de de 5 Nisan günü Trump yönetime karşı hands off (dokunma) eylemini organize ettiğini ifade eden Uçum, söz konuisu merkezlerin 50 eyaletin tamamında 600'den fazla planlı eylem hazırladığını söyledi.

Uçum, "Hukuk ihlaline dayalı yeni nesil eylem" olarak tanımladığı bu eylemleri şu şekilde sıraladı:

"Sembolizmle desteklenen sokak eylemleri ve vandalizm."

"Milli ve yerli firmaları hedef alan siyasi amaçlı ekonomik ve ticari boykotlar."

"Tüm ekonomiyi hedef alan tüketicinin alışveriş boykotu (tüketim boykotu)."

"Genel ekonomik faaliyetin siyasi amaçlı olarak ülke çapında durdurulması."

GÜNÜMÜZ KURTULUŞ SAVAŞLARI

Bu eylem türlerindeki hedefin ülkenin turizmini ve dış ticaretini kara propaganda ile baltalamak olduğunu bu tarz eylemlerin geçmişte de uygulandığını belirten Uçum, "Günümüzün milli kurtuluş savaşları neoliberalizmin ve küresel emperyalizmin, hukuk ihlaline dayanan yeni nesil eylemlerle milli devletlere yaptığı saldırılara karşı durma ve bu saldırıları püskürtme savaşlarıdır" dedi.

Mehmet Uçum, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"HEDEF, EKONOMİK KAOS ÇIKARMAK"

"Türkiye, yolsuzluk ve terör soruşturmaları bahane edilerek muhalefetin mandacı kesimleri eliyle devreye alınan ve hukuk ihlaline dayanan yeni nesil eylemler yoluyla bir kez daha küresel emperyalist saldırıyla karşı karşıyadır. Son günlerde gördüğümüz sembolizmle desteklenen sokak eylemleri ve vandalizm gibi, milli ve yerli firmaları hedef alan ticari boykot ile tüm ekonomiyi hedef alan tüketim boykotu çağrıları da emperyalist odakların yerli işbirlikçilerine verdikleri aklın gereğidir. Muhalefetin mandacı kesimleri tarafından (güya bazı gençlerin talebi gibi) gündeme getirilen alışveriş boykotu neoliberal globalist ajanda çerçevesinde üretilmiş bir akıldır. Hedef meşru talepler ifade etmek değildir. Amaç bir hakka ulaşmak değildir. Hedef sosyal, siyasi ve ekonomik bir kaos çıkarmaktır. Amaç küresel emperyalizme ve neoliberal politikalara hizmet edecek bir iktidar değişikliği sağlamaktır.

"TÜRK MİLLETİ GEREĞİNİ YAPACAKTIR"

İçeride mandacı olmayı kabul ve ilan etmiş siyasi aktörler de devşirilmişse amaca ulaşmak için daha fazla kaos stratejileri devreye sokulur. Türkiye için bu kirli planların yapıldığı görülüyor. Ancak küresel emperyalizm ve yerli işbirlikçileri şunu bilmelidir ki Türkiye halkı bu tip emperyalist operasyonlara hiçbir zaman prim vermedi bundan sonra da asla itibar etmez. Muhalefetin milli kesiminin de yurtsever tutum alacağına şüphe yoktur. Tarihimizdeki tecrübeyle sabittir: Türk Milleti ve onun hangi kökenden olursa olsun her mensubu emperyalist saldırıların her türüne ve her şekline karşı milli kurtuluş ruhuyla gereken cevabı daima vermiştir, bu kez de gereğini yapacaktır."