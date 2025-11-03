Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan soykırımcı İsrail'e net mesaj: Filistin devleti kurulana kadar mücadelemiz sürecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek 41. İSEDAK Toplantısı’nın açılış töreninde önemli mesajlar verdi. Soykırımcı İsrail'e sert tepki gösteren Erdoğan, net bir mesaj da verdi. Erdoğan, Filistin devleti kurulana kadar verilen mücadelenin kesintisiz bir şekilde süreceğini söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2025
saat ikonu 11:09
|
GÜNCELLEME:
03.11.2025
saat ikonu 11:45

Cumhurbaşkanı , İSEDAK toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. halkının yanlarında olacaklarını ve 14 yıllık zulmün sona erdiğini söyleyen Erdoğan, "Komşumuz Suriye'nin bir an önce ayağa kalkması temel amacımız, kalıcı refah için İslam dünyasının desteği çok önemli" ifadelerini kullandı.

'de soykırımcı 'in ateşkesi türlü bahanelerle bozduğunun altını çizen Erdoğan, devleti kurulana kadar verilen mücadelenin kesintisiz bir şekilde süreceğini söyledi. Son olarak 'nin haklı davasında Türkiye'nin de yanlarında olacağına vurgu yapan Erdoğan, "Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan soykırımcı İsrail'e net mesaj: Filistin devleti kurulana kadar mücadelemiz sürecek

"TARİHİ GELİŞMELERE TANIKLIK EDİYORUZ"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Orta Doğu başta olmak üzere tüm dünyada tarihi gelişmelere tanıklık ediyoruz. Suriye'ye kardeşlik görevimizi yerine geitridk ve sonun kazanan Suriye oldu. Suriye halkına destek vermeye devam ediyoruz. Suriye'nin kalıcı refahı İslam dünyasının desteği çok önemli. Suriye için proje desteklerimiz hayata geçirilecek.

Bugün ayrıca KKTC'den gelen kardeşlerimiz de aramızda. Kıbrıs Türk halkı İslam dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır. Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz baskılara boyun eğmedi, onurluca yaşama mücadelesinden vazgeçmediler. Sizlerden Kıbrıs Türklerinin hak ve adalet mücadelesine daha fazla destek verilmesini rica ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan soykırımcı İsrail'e net mesaj: Filistin devleti kurulana kadar mücadelemiz sürecek

İSRAİL'E SERT TEPKİ

Gazze'de 170 bin insanımız yaralandı, milyarlarca doları bulan büyük bir yıkım söz konusu. Masım çocukların travmaları asla silinmeyecek. Türkiye Gazze'deki soykırıma en güçlü tepki veren ülkelerden oldu.

"ÇEŞİTLİ BAHANELERLE SALDIRILARA ARA VERMEDİLER"

Kalıcı ateşkesin temini ve adil bir barışın sağlanması yolunda büyük çaba sarf ettik. Gazze'deki kardeşlerimizin uğradığı bu mezalimi uluslararası toplumun gündeminde tuttuk. Mısır ev sahipliğindeki Hamas İsrail görüşmeleri ateşkesle sonuçlandı. Bu örnek dayanışmayı önümüzdeki dönemde kararlılıkla sürdüreceğimize inanıyorum. Trump'a da ortaya koyduğu iraden dolayı teşekkür ediyorum. İsrail çeşitli bahanelerin arkasına gizlenerek saldırılara ara vermeyen bir yönetimle karşı karşıyayız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan soykırımcı İsrail'e net mesaj: Filistin devleti kurulana kadar mücadelemiz sürecek

"FİLİSTİN DEVLETİ KURULANA KADAR MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Arap ligi ile İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından hazırlanan yeniden imar planı hayata geçirilmeli. İSEDAK'ın Gazze'nin ayağa kaldırılmasında önemli bir rol oynaması elzemdir. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız egemen bir Filistin devleti kurulana kadar mücadelemiz sürecek.

"SUDAN'DA AKAN KAN BİR AN EVVEL DURDURULMALI"

Sudan'da akan kanın bir an evvel durdurulmasında en büyük sorumluluk İslam alemine düşüyor. Sudan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini korumalıyız"

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Transfer için Mansur Yavaş devrede! Ankara kulisleri hareketlendi: 'CHP'ye geçersem tepki çeker miyim?'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan soykırımcı İsrail'e net mesaj: Filistin devleti kurulana kadar mücadelemiz sürecek
Kabine Beştepe’de toplanıyor! İşte masadaki kritik başlıklar
ETİKETLER
#gazze
#İsrail
#suriye
#erdoğan
#kktc
#filistin
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.