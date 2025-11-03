Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan soykırımcı İsrail'e net mesaj: Filistin devleti kurulana kadar mücadelemiz sürecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İSEDAK toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Suriye halkının yanlarında olacaklarını ve 14 yıllık zulmün sona erdiğini söyleyen Erdoğan, "Komşumuz Suriye'nin bir an önce ayağa kalkması temel amacımız, kalıcı refah için İslam dünyasının desteği çok önemli" ifadelerini kullandı.

Gazze'de soykırımcı İsrail'in ateşkesi türlü bahanelerle bozduğunun altını çizen Erdoğan, Filistin devleti kurulana kadar verilen mücadelenin kesintisiz bir şekilde süreceğini söyledi. Son olarak KKTC'nin haklı davasında Türkiye'nin de yanlarında olacağına vurgu yapan Erdoğan, "Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız" diye konuştu.

"TARİHİ GELİŞMELERE TANIKLIK EDİYORUZ"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Orta Doğu başta olmak üzere tüm dünyada tarihi gelişmelere tanıklık ediyoruz. Suriye'ye kardeşlik görevimizi yerine geitridk ve sonun kazanan Suriye oldu. Suriye halkına destek vermeye devam ediyoruz. Suriye'nin kalıcı refahı İslam dünyasının desteği çok önemli. Suriye için proje desteklerimiz hayata geçirilecek.

Bugün ayrıca KKTC'den gelen kardeşlerimiz de aramızda. Kıbrıs Türk halkı İslam dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır. Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz baskılara boyun eğmedi, onurluca yaşama mücadelesinden vazgeçmediler. Sizlerden Kıbrıs Türklerinin hak ve adalet mücadelesine daha fazla destek verilmesini rica ediyorum.

İSRAİL'E SERT TEPKİ

Gazze'de 170 bin insanımız yaralandı, milyarlarca doları bulan büyük bir yıkım söz konusu. Masım çocukların travmaları asla silinmeyecek. Türkiye Gazze'deki soykırıma en güçlü tepki veren ülkelerden oldu.

"ÇEŞİTLİ BAHANELERLE SALDIRILARA ARA VERMEDİLER"

Kalıcı ateşkesin temini ve adil bir barışın sağlanması yolunda büyük çaba sarf ettik. Gazze'deki kardeşlerimizin uğradığı bu mezalimi uluslararası toplumun gündeminde tuttuk. Mısır ev sahipliğindeki Hamas İsrail görüşmeleri ateşkesle sonuçlandı. Bu örnek dayanışmayı önümüzdeki dönemde kararlılıkla sürdüreceğimize inanıyorum. Trump'a da ortaya koyduğu iraden dolayı teşekkür ediyorum. İsrail çeşitli bahanelerin arkasına gizlenerek saldırılara ara vermeyen bir yönetimle karşı karşıyayız.

"FİLİSTİN DEVLETİ KURULANA KADAR MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Arap ligi ile İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından hazırlanan yeniden imar planı hayata geçirilmeli. İSEDAK'ın Gazze'nin ayağa kaldırılmasında önemli bir rol oynaması elzemdir. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız egemen bir Filistin devleti kurulana kadar mücadelemiz sürecek.

"SUDAN'DA AKAN KAN BİR AN EVVEL DURDURULMALI"

Sudan'da akan kanın bir an evvel durdurulmasında en büyük sorumluluk İslam alemine düşüyor. Sudan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini korumalıyız"