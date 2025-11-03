Menü Kapat
18°
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Transfer için Mansur Yavaş devrede! Ankara kulisleri hareketlendi: 'CHP'ye geçersem tepki çeker miyim?'

İYİ Parti'den istifa eden Koray Aydın hakkında ortaya atılan iddia siyaset gündemine bomba gibi düştü. Aydın'ın CHP'ye geçeceği konuşulurken, Mansur Yavaş'ın da konu ile ilgili devreye girdiği iddia edildi. İşte detaylar...

Transfer için Mansur Yavaş devrede! Ankara kulisleri hareketlendi: 'CHP'ye geçersem tepki çeker miyim?'
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
03.11.2025
saat ikonu 11:26
|
GÜNCELLEME:
03.11.2025
saat ikonu 11:31

'den istifa ettikten sonra Anahtar Parti ile görüşmeler gerçekleştiren , kendisine yapılan teklifi kabul etmemişti. Aydın hakkında ortaya atılan iddialar siyaset gündemine bomba gibi düştü. Aydın'ın ile görüştüğü ve görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenildi.

Transfer için Mansur Yavaş devrede! Ankara kulisleri hareketlendi: 'CHP'ye geçersem tepki çeker miyim?'

"CHP'YE GEÇERSEM TEPKİ ÇEKER MİYİM?"

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Aydın, A Parti'den kendisine yapılan teklifi kabul etmedi. Aydın’ın şimdi CHP yönetimiyle görüşmeler yaptığı ve görüşmelerin olumlu ilerlediği ifade edildi. Aydın’ın aktif siyasete devam etmek istediği, yakın çevresine “CHP’ye geçersem tepki çeker miyim?” diye sorduğu öne sürüldü.

TRANSFERE SICAK BAKMAYAN İSİMLER VAR

Ancak son dönemde Ümit Dikbayır ve Adnan Beker gibi milliyetçi isimlere rozet takan CHP’de bazı isimlerin Aydın’ın transferine sıcak bakmadığı ve karşı çıktığı belirtildi.

'MANSUR YAVAŞ' İDDİASI

Koray Aydın’ın katılımı için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ’ın devreye girdiği iddia edildi. CHP’ye katılması durumunda Aydın, İYİ Parti listelerinden Meclis’e girip CHP’ye geçen 8. milletvekili olacak.

Transfer için Mansur Yavaş devrede! Ankara kulisleri hareketlendi: 'CHP'ye geçersem tepki çeker miyim?'
