17°
 Baran Aksoy

Mansur Yavaş hakkında kritik gelişme! Sayılı günleri kaldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABB Başkanı Mansur Yavaş'a soruşturma için İçişleri Bakanlığı'ndan izin istemişti... Savcılığın talebi sonrası Bakanlık, Mansur Yavaş'tan savunmasını istediği öğrenildi. Yavaş'ın 1 hafta süresi kalırken savunmasına göre soruşturma izni verilecek.

23.10.2025
23.10.2025
09:36

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığına yönelik iddialara ilişkin ABB Başkanı hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "denetim görevini ihmal" suçlarından için İçişleri Bakanlığından izin talep etmişti.

Mansur Yavaş hakkında kritik gelişme! Sayılı günleri kaldı

MANSUR YAVAŞ'IN SAVUNMASI İSTENDİ

Soruşturmaya ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. , başsavcılığın soruşturma için izin talep ettiği Mansur Yavaş'tan savunma istedi.

Mansur Yavaş hakkında kritik gelişme! Sayılı günleri kaldı

SAVUNMA İÇİN 1 HAFTA VERİLDİ

Gazeteci Fuat Uğur, TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programında yaptığı açıklamada, Mansur Yavaş'a savunma yapması için 1 hafta süre verildiğini duyurdu.

Mansur Yavaş hakkında kritik gelişme! Sayılı günleri kaldı

SÜRE BU HAFTA DOLUYOR

Mansur Yavaş'a savunma için verilen sürenin bu hafta sonu dolacağı öğrenilirken, İçişleri Bakanlığının soruşturmaya izin verip vermeyeceğine ilişkin önümüzdeki hafta karar vermesi bekleniyor.

Mansur Yavaş hakkında kritik gelişme! Sayılı günleri kaldı

YAVAŞ VE EKİBİNİN HABERİ VAR

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ise Mansur Yavaş'ın ekibinin savunma talebinden haberdar olduklarını ancak 1 haftalık süre konusunda bilgilerinin olmadığını söyledi. Atik, savunmanın ne zaman yapılacağının, sözlü mü yoksa yazılı mı olacağının da henüz netleşmediğini ifade etti.

Mansur Yavaş hakkında kritik gelişme! Sayılı günleri kaldı

23 DOSYA GERİ ÇEVRİLDİ

İçişleri Bakanlığının soruşturma izni vermemesi halinde konser davasının Mansur Yavaş'a ulaşmayacağını söyleyen Fatih Atik, savcılığın buna itiraz edebileceğini belirtti. Yavaş hakkındaki soruşturma izinlerine de değinen Fatih Atik, "Mansur Yavaş göreve geldiğinden bu yana hakkında 45 soruşturma izni talebi gitmiş İçişleri Bakanlığına ama 23'ü geri çevrilmiş, sadece 2 tanesine izin verilmişti. Diğer dosyalar incelenmeye devam ediyordu." dedi.

