Ek deliller Aziz İhsan Aktaş davasının seyrini değiştirebilir! Canlı yayında dikkat çeken değerlendirme

TGRT Haber’de yayımlanan Medya Kritik programında gündeme dair önemli meseleler masaya yatırıldı. Programda Aziz İhsan Aktaş davasına dikkat çekildi. Programda konuşan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, iddianameye dair el delillere dikkat çekti.

“EK DELİLLER VAR”

Atik, "Aziz İhsan Aktaş İddianamesinde bir de ek deliller var. Fotoğraflar, ses kayıtları, görüntüler... Oralardan neler çıkacak göreceğiz," ifadelerini kullandı.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, “CHP'li Genel Başkan Yardımcılarına para aktarılmış. Fotoğraflar ve itiraflar var. Yok sayılarak geçiştirilecek bir şey değil. CHP savunma yapmak yerine inkar politikası izliyor” açıklamasını yaptı.

"HİÇBİR PARTİNİN GÜVENDE DEĞİL"

Gazeteci Nagehan Alçı ise "Hukukçular, CHP kurultayından mutlak butlan kararı çıksa bile birden Kılıçdaroğlu'na görev verilmez diyorlar. Bundan sonra hiçbir kurultay ya da kongre güvende değildir. Bugün CHP'nin kongresi yarın başka bir partinin..." değerlendirmesini yaptı.