Ek deliller Aziz İhsan Aktaş davasının seyrini değiştirebilir! Canlı yayında dikkat çeken değerlendirme

Aziz İhsan Aktaş davasına dair sunulan fotoğraflar, ses kayıtları ve görüntülerden oluşan ek delillerin, yargılama sürecini değiştirebilir. TGRT Haber'de gündeme gelen 'gizli kanıtlar' tartışması, gözleri davanın seyrine çevirdi…

'de yayımlanan programında gündeme dair önemli meseleler masaya yatırıldı. Programda davasına dikkat çekildi. Programda konuşan TGRT Haber Ankara Temsilcisi , iddianameye dair el delillere dikkat çekti.

https://x.com/tgrthabertv/status/1981094126348296643

“EK DELİLLER VAR”

Atik, "Aziz İhsan Aktaş İddianamesinde bir de ek deliller var. Fotoğraflar, ses kayıtları, görüntüler... Oralardan neler çıkacak göreceğiz," ifadelerini kullandı.

Ek deliller Aziz İhsan Aktaş davasının seyrini değiştirebilir! Canlı yayında dikkat çeken değerlendirme

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, "'li Genel Başkan Yardımcılarına para aktarılmış. Fotoğraflar ve itiraflar var. Yok sayılarak geçiştirilecek bir şey değil. CHP savunma yapmak yerine inkar politikası izliyor" açıklamasını yaptı.

"HİÇBİR PARTİNİN GÜVENDE DEĞİL"

Gazeteci Nagehan Alçı ise "Hukukçular, CHP kurultayından mutlak butlan kararı çıksa bile birden Kılıçdaroğlu'na görev verilmez diyorlar. Bundan sonra hiçbir kurultay ya da kongre güvende değildir. Bugün CHP'nin kongresi yarın başka bir partinin..." değerlendirmesini yaptı.

CHP kulislerini sallayan iddia! Akpolat'tan tehditkar sözler: 'Yalnız bırakılırsam Ekrem'i yakarım'
