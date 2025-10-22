Menü Kapat
19°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Türkiye'nin e-Devlet modeli dünyaya açılıyor! 10 ülke sıraya girdi

Kamu hizmetini dijital ortama taşıyarak vatandaşların işlerini kolaylaştıran e-Devlet Kapısı yabancı ülkelerin radarına girdi. Yaklaşık 10 ülkenin Türkiye'den bu sistemi almak için sıraya girdi.

Türkiye'nin e-Devlet modeli dünyaya açılıyor! 10 ülke sıraya girdi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.10.2025
saat ikonu 23:43
|
GÜNCELLEME:
22.10.2025
22.10.2025

Türkiye'nin birçok kamu hizmetini dijital ortamda sunduğu Kapısı, dost ve kardeş ülkelerin ilgi odağı haline geldi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundaki (BTK) "18. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı" kapsamında yapılan "Siber Güvenlikte Gelecek Yaklaşımları ve Düzenlemeleri" başlıklı oturum, sektör temsilcilerini buluşturmasının yanı sıra dijital dünyadaki gelişmelerin paylaşıldığı bir platforma dönüştü.

TÜRKSAT e-Devlet Genel Müdür Yardımcısı Koca, burada yaptığı konuşmada, e-Devlet'in Türkiye'nin dijital devlet konseptinde geliştirdiği önemli bir proje olduğunu söyledi.

Türkiye'nin e-Devlet modeli dünyaya açılıyor! 10 ülke sıraya girdi

İHRAÇ İÇİN 10'A YAKIN ÜLKEYLE GÖRÜŞÜLÜYOR

Ülkedeki birçok kamu hizmetinin sunulduğu ve yıllık 12 milyar işlemin gerçekleştiği platforma önemli bir talep olduğunu vurgulayan Koca, "Bu platformun dost ve kardeş ülkelere ihracı için 10'a yakın ülkeyle süreçler yürütüyoruz." dedi.

Koca, kullanıcı sayısının yoğun olduğu platformlarda siber güvenliğin önemine dikkati çekerek, etkin, verimli ve güvenli kullanım için çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Türkiye'nin e-Devlet modeli dünyaya açılıyor! 10 ülke sıraya girdi

ASELSAN Bilgi Yönetimi Direktörü Acar da ürettikleri ürünler için tasarım aşamasından itibaren güvenliği dikkate aldıklarını, ilk adımda ürünlerin zayıflıklarını ve saldırıya açık noktalarını tespit ettiklerini bildirdi.

İlerleyen aşamalarda ürünlerde yine güvenlik noktasında hızlıca gerekli müdahaleleri yaptıklarını aktaran Acar, yapay zekadan da etkin şekilde faydalandıklarını ifade etti.

ETİKETLER
#e-devlet
#yapay zeka
#siber güvenlik
#Dijital Devlet
#Bilgi Güvenliği
#Uluslararası Işbirliği
#Ekonomi
