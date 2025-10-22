Menü Kapat
19°
Galatasaray Bodo/Glimt maç sonucu kaç kaç? Osimhen tarih yazdı

Şampiyonlar Ligi 3. hafta karşılaşmasında Galatasaray, RAMS Park’ta Bodo/Glimt’i ağırladı. Galatasaray’ın Nijeryalı santrforu Osimhen, attığı 2 gol ve 1 asistle maça damgasını vurdu.

Galatasaray Bodo/Glimt maç sonucu kaç kaç? Osimhen tarih yazdı
, 3. haftasında Bodo/Glimt ile mücadele etti.

Sarı-kırmızılı ekip, rakibini 3-1 yenmeyi başardı.

Henüz 3. dakikada sahneye çıkan , Galatasaray tarihine adını yazdırdı.

Galatasaray Bodo/Glimt maç sonucu kaç kaç? Osimhen tarih yazdı

Kaydettiği , sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi’ndeki en erken skoru olarak tarihe geçti.

Yetenekli golcü, 33. dakikada bir kez daha ağları sarsarak farkı ikiye çıkardı.

Galatasaray, 60. dakikada Yunus Akgün’ün golüyle skoru 3-0’a taşıdı.

Galatasaray Bodo/Glimt maç sonucu kaç kaç? Osimhen tarih yazdı

Misafir ekip Bodo/Glimt, 75. dakikada Andreas Helmersen’le farkı azaltsa da, galibiyete ulaşan taraf Galatasaray oldu.

Galatasaray formasıyla Avrupa’da üst üste 7. maçta gol bulan Nijeryalı yıldız, Burak Yılmaz’ın rekorunu da geride bıraktı.

Puanını 6’ya yükselten sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi’nde 13 yıl sonra ilk kez art arda iki maç kazandı ve 11. sıraya yerleşti.

Bodo/Glimt ise 2 puanda kaldı.

Galatasaray, bir sonraki maçında Ajax deplasmanına gidecek.

Bodo/Glimt ise Monaco’yu konuk edecek.

Sıkça Sorulan Sorular

Galatasaray kaç puana ulaştı ve grupta kaçıncı sırada?
Galatasaray 6 puana yükselerek grupta 11. sıraya çıktı.
