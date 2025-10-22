Galatasaray Bodo/Glimt maç sonucu kaç kaç? Osimhen tarih yazdı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Bodo/Glimt ile mücadele etti.

Sarı-kırmızılı ekip, rakibini 3-1 yenmeyi başardı.

Henüz 3. dakikada sahneye çıkan Osimhen, Galatasaray tarihine adını yazdırdı.

Kaydettiği gol, sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi’ndeki en erken skoru olarak tarihe geçti.

Yetenekli golcü, 33. dakikada bir kez daha ağları sarsarak farkı ikiye çıkardı.

Galatasaray, 60. dakikada Yunus Akgün’ün golüyle skoru 3-0’a taşıdı.

Misafir ekip Bodo/Glimt, 75. dakikada Andreas Helmersen’le farkı azaltsa da, galibiyete ulaşan taraf Galatasaray oldu.

Galatasaray formasıyla Avrupa’da üst üste 7. maçta gol bulan Nijeryalı yıldız, Burak Yılmaz’ın rekorunu da geride bıraktı.

Puanını 6’ya yükselten sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi’nde 13 yıl sonra ilk kez art arda iki maç kazandı ve 11. sıraya yerleşti.

Bodo/Glimt ise 2 puanda kaldı.

Galatasaray, bir sonraki maçında Ajax deplasmanına gidecek.

Bodo/Glimt ise Monaco’yu konuk edecek.