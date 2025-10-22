Real Madrid Juventus maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde dev mücadeleye saatler kaldı

Devler Ligi'nde bugün (22 Ekim 2025 Çarşamba) Real Madrid ile Juventus karşı karşıya gelecek. Milli futbolcularımız Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın karşı karşıya geleceği mücadeleye heyecanlı bekleyiş başladı.

Futbolseverler tarafından Real Madrid - Juventus maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı ise merak ediliyor.

REAL MADRİD - JUVENTUS MAÇI NEREDEN İZLENİR?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftası kapsamında oynanacak olan Real Madrid - Juventus maçı Tabii Spor ekranlarından yayınlanacak.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 2 karşılaşmadan da galibiyet ile ayrıldı. Maç eksiği ile 8. sırada yer alan eflatun-beyazlılar, Juventus'u da yenerek tekrardan ilk sıralara yerleşmeyi hedefliyor.

Juventus ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne iyi başlayamadı. İki maçtan da beraberlik ile ayrılan Juventus, 2 puanla 24. sırada yer alıyor. Juventus, Real Madrid'i zorlu deplasmanda yenerek geri dönüş gerçekleştirmeyi hedefliyor.

REAL MADRİD - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Santiago Bernabeu'da oynanacak olan Real Madrid - Juventus maçını futbolseverler Tabii Spor aracılığıyla canlı olarak izleyebilecekler.

Karşılaşmada milli futbolcularımız Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın ise ilk 11'de başlaması bekleniyor. İki futbolcumuz da takımlarının ilk 11'lerinin ayrılmaz bir parçası olarak yer alıyor.