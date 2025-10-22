İSG başvuruları başladı mı ne zaman? İSG sınav tarihi

İSG sınavı başvuru ekranı ÖSYM tarafından erişime açıldı. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van şehirlerinde uygulanacak.

İSG SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2025-İSG) kayıt işlemleri, 22 ile 30 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar, başvurularını 22 Ekim 2025 tarihinde saat 15.00’ten itibaren ÖSYM merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulaması üzerinden de gerçekleştirebilecek.

İSG SINAVI NE ZAMAN UYGULANACAK?

2025 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı, 7 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 75 dakika olacak.