Real Madrid Juventus maç kadrosu! Real Madrid Juventus muhtemel ilk 11'leri belli oldu

Real Madrid, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynadığı iki mücadelden de galibiyet ile ayrıldı. 6 puan toplayan İspanya devi maç eksiği olmasına rağmen 8. sırada yer alıyor.

Juventus ise bu sezon iyi bir başlangıç yapamadı. Oynadığı iki maçta da beraberlik alan İtalya devi, 2 puanla 24. sıraya yerleşti.

Real Madrid, Juventus karşılaşmasından da galibiyet ile ayrılarak tur atlama ihtimalini erkenden garantilemek istiyor. Juventus ise aldığı puan kayıplarından sonra büyük bir geri dönüş gerçekleştirmeyi planlıyor.

Taraftarlar tarafından Real Madrid - Juventus maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri ise merak ediliyor.

REAL MADRİD - JUVENTUS MAÇ KADROSU

Real Madrid'de karşılaşma öncesinde defans hattında ciddi problemler bulunuyor. Antionio Rüdiger, Ferland Mendy, Daniel Carvajal ve Dean Huijsen sakatlıkları nedeniyle mücadelede oynamayacak.

Eflatun-beyazlıların defans hattında yaşadığı sakatlık nedeniyle Militao ve Asenscio stoper hattıyla maça çıkması bekleniyor.

Juventus tarafında ise Arkadiusz Milik, Bremer, Juan Cabal ve Carlo Pinsoglio karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

REAL MADRİD - JUVENTUS MUHTEMEL İLK 11

Real Madrid - Juventus maçının muhtemel ilk 11'leri ise şöyle:

Real Madrid: Courtois; Valverde, Militao, Asencio, Carreras; Tchouameni, Camavinga; Mastantuono, Guler, Vinicius; Mbappe

Juventus: Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David