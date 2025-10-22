TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? CANLI Galatasaray Bodo Glimt maçı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı, Galatasaray ile Bodo/Glimt arasında oynanacak üçüncü hafta maçıyla devam edecek. RAMS Park’ta oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı yayımlanacak.

TRT 1 GALATASARAY BODO GLİMT CANLI YAYIN İZLE

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü haftasında sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek. Saat 19.45’te başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver’ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak. Mücadele, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayımlanacak ve tabii platformu üzerinden de canlı izlenebilecek.

Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasında mücadele eden Galatasaray, ilk maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt’a 5-1 mağlup olmuş, ikinci maçta ise sahasında Liverpool’u 1-0 yenerek moral bulmuştu. Rakip Bodo/Glimt ise Slavia Prag ve Tottenham ile 2-2 berabere kalarak turnuvaya iki puanla devam ediyor.

Galatasaray Bodo/Glimt maçı ilk 11'leri şöyle:

Galatasaray 11: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Sane, Barış Alper Yılmaz, Osimhen.

Bodo/Glimt 11: Haikin, Sjovold, Björtuft, Aleesami, Björkan, Berg, Evjen, Fet, Auklend, Hauge, Hogh.

Galatasaray-Bodo/Glimt mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Türkiye genelinde şifresiz olarak yayın yapan TRT 1, maçı yüksek çözünürlükte izleme imkanı sunuyor. Yayın, TRT 1’in resmi internet sitesi ve tabii platformu üzerinden de izlenebilecek.

TRT 1’in frekans bilgilerini güncel tutarak, maçın kesintisiz ve HD kalitede izleyebilirsiniz. TRT 1’in Türksat uydusu üzerindeki frekans bilgileri şu şekilde: TÜRKSAT 4A (42°E) frekans 11.958 V 27500 5/6, TÜRKSAT 3A (42°E) frekans 11.096 H 30000 5/6.

TRT 1 GALATASARAY BODO GLİMT MAÇI İNTERNETTEN NASIL İZLENİR?

Galatasaray Bodo Glimt maçını internet üzerinden izlemek isteyen futbolseverler, TRT’nin dijital platformları üzerinden canlı yayını takip edebilir. TRT 1, resmi internet sitesi ve trtizle.com adresi üzerinden ücretsiz olarak yayın yapmaktadır. Ayrıca “TRT İzle” mobil uygulaması aracılığıyla telefon, tablet veya akıllı televizyonlardan da canlı yayın erişimi mümkündür.

Tabii platformu üzerinden ise TRT 1’in yayınına kesintisiz şekilde ulaşmak mümkündür. Tabii üyeliği bulunan kullanıcılar, platformun web sitesi ya da uygulaması üzerinden Galatasaray Bodo Glimt maçını HD kalitede izleyebilir.

GALATASARAY BODO GLİMT MAÇI TRT 1 HD İZLE

TRT 1 HD yayınları, yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesiyle Galatasaray Bodo Glimt maç keyfini artırmaktadır. TRT 1 HD, Türksat 4A uydusunda 11.794 V 30000 3/4 ve Türksat 3A uydusunda 11.054 V 30000 3/4 frekansları üzerinden izlenebilmektedir. Bu frekans bilgilerini manuel olarak uydu alıcınıza ekleyebilir veya TKGS sistemiyle otomatik güncelleyebilirsiniz.

Dijital platformlarda TRT 1 HD, Digiturk 23. kanal, D-Smart 26. kanal, Tivibu 22. kanal ve Kablo TV 22. kanal üzerinden izlenebilmektedir. HD yayın, Galatasaray Bodo Glimt maçını donmadan, kesintisiz ve yüksek ses-görüntü senkronizasyonuyla izleme imkanı sağlar.

TRT 1 HD CANLI DONMADAN KESİNTİSİZ İZLE

TRT 1 HD yayınları Türkiye genelinde ücretsiz olarak izlenebilmektedir. Frekans bilgilerini doğru girmek ve anten yönünü Türksat 42E’ye çevirmek, yayın kalitesini doğrudan etkiler. Sinyal gücü %70’in üzerinde olduğunda, yayın akışı donmadan sağlanır.

İzleyiciler, “TRT İzle” uygulaması veya trtizle.com sitesi üzerinden de aynı yayına erişebilir. İnternet bağlantısının güçlü olduğu ortamlarda maç, donmadan ve kesintisiz şekilde HD kalitede izlenebilir.

GALATASARAY - BODO GLİMT NEREDE İZLENİR?

Galatasaray-Bodo/Glimt mücadelesi, yalnızca TRT 1 ekranlarından ve tabii platformu üzerinden canlı ve şifresiz olarak yayımlanacaktır. Galatasaray Bodo Glimt maçını izlemek için herhangi bir abonelik veya şifre gerekmemektedir.

Uydu üzerinden TRT 1’i izlemek isteyenler, Türksat 3A veya Türksat 4A uydularındaki güncel frekansları kullanarak kanalı manuel olarak ekleyebilirler. İnternet üzerinden izlemek isteyenler ise trtizle.com adresi ya da tabii uygulaması aracılığıyla yayına ulaşabilirler.

TRT 1 GALATASARAY BODO GLİMT FREKANS

TRT 1 SD Frekans Bilgileri:

Türksat 4A (42E): 11.958 V 27500 5/6

Türksat 3A (42E): 11.096 H 30000 5/6

TRT 1 HD Frekans Bilgileri:

Türksat 4A (42E): 11.794 V 30000 3/4

Türksat 3A (42E): 11.054 V 30000 3/4