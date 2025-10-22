Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? CANLI Galatasaray Bodo Glimt maçı başlıyor

TRT 1 HD canlı Galatasaray maçı donmadan kesintisiz ve şifresiz ekranlara geliyor. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt’i RAMS Park’ta konuk edecek. Karşılaşma 19.45’te başlayacak. Müsabaka, TRT 1 ekranlarından ve tabii platformu üzerinden canlı olarak yayımlanacak. Yurt dışından TRT 1 Galatasaray Bodo Glimt maçını izlemek isteyenler bazen TR 1 şifreli kanal sorunu ile karşılaşabiliyor. İşte yurt dışı TRT 1 canlı yayın izleme bilgileri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? CANLI Galatasaray Bodo Glimt maçı başlıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2025
saat ikonu 19:05
|
GÜNCELLEME:
22.10.2025
saat ikonu 19:07

heyecanı, ile Bodo/Glimt arasında oynanacak üçüncü hafta maçıyla devam edecek. RAMS Park’ta oynanacak mücadele, ekranlarından canlı yayımlanacak.

TRT 1 GALATASARAY BODO GLİMT CANLI YAYIN İZLE

Galatasaray, UEFA ’nin üçüncü haftasında sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek. Saat 19.45’te başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver’ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak. Mücadele, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayımlanacak ve tabii platformu üzerinden de canlı izlenebilecek.

TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? CANLI Galatasaray Bodo Glimt maçı başlıyor

Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasında mücadele eden Galatasaray, ilk maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt’a 5-1 mağlup olmuş, ikinci maçta ise sahasında Liverpool’u 1-0 yenerek moral bulmuştu. Rakip Bodo/Glimt ise Slavia Prag ve Tottenham ile 2-2 berabere kalarak turnuvaya iki puanla devam ediyor.

Galatasaray Bodo/Glimt maçı ilk 11'leri şöyle:

Galatasaray 11: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Sane, Barış Alper Yılmaz, Osimhen.

Bodo/Glimt 11: Haikin, Sjovold, Björtuft, Aleesami, Björkan, Berg, Evjen, Fet, Auklend, Hauge, Hogh.

TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? CANLI Galatasaray Bodo Glimt maçı başlıyor

TRT 1 CANLI GALATASARAY MAÇI İZLE

Galatasaray-Bodo/Glimt mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Türkiye genelinde şifresiz olarak yayın yapan TRT 1, maçı yüksek çözünürlükte izleme imkanı sunuyor. Yayın, TRT 1’in resmi internet sitesi ve tabii platformu üzerinden de izlenebilecek.

TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? CANLI Galatasaray Bodo Glimt maçı başlıyor

TRT 1’in frekans bilgilerini güncel tutarak, maçın kesintisiz ve HD kalitede izleyebilirsiniz. TRT 1’in Türksat uydusu üzerindeki frekans bilgileri şu şekilde: TÜRKSAT 4A (42°E) frekans 11.958 V 27500 5/6, TÜRKSAT 3A (42°E) frekans 11.096 H 30000 5/6.

TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? CANLI Galatasaray Bodo Glimt maçı başlıyor

TRT 1 GALATASARAY BODO GLİMT MAÇI İNTERNETTEN NASIL İZLENİR?

Galatasaray Bodo Glimt maçını internet üzerinden izlemek isteyen futbolseverler, TRT’nin dijital platformları üzerinden canlı yayını takip edebilir. TRT 1, resmi internet sitesi ve trtizle.com adresi üzerinden ücretsiz olarak yayın yapmaktadır. Ayrıca “TRT İzle” mobil uygulaması aracılığıyla telefon, tablet veya akıllı televizyonlardan da erişimi mümkündür.

TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? CANLI Galatasaray Bodo Glimt maçı başlıyor

Tabii platformu üzerinden ise TRT 1’in yayınına kesintisiz şekilde ulaşmak mümkündür. Tabii üyeliği bulunan kullanıcılar, platformun web sitesi ya da uygulaması üzerinden Galatasaray Bodo Glimt maçını HD kalitede izleyebilir.

TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? CANLI Galatasaray Bodo Glimt maçı başlıyor

GALATASARAY BODO GLİMT MAÇI TRT 1 HD İZLE

TRT 1 HD yayınları, yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesiyle Galatasaray Bodo Glimt maç keyfini artırmaktadır. TRT 1 HD, Türksat 4A uydusunda 11.794 V 30000 3/4 ve Türksat 3A uydusunda 11.054 V 30000 3/4 frekansları üzerinden izlenebilmektedir. Bu frekans bilgilerini manuel olarak uydu alıcınıza ekleyebilir veya TKGS sistemiyle otomatik güncelleyebilirsiniz.

TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? CANLI Galatasaray Bodo Glimt maçı başlıyor

Dijital platformlarda TRT 1 HD, Digiturk 23. kanal, D-Smart 26. kanal, Tivibu 22. kanal ve Kablo TV 22. kanal üzerinden izlenebilmektedir. HD yayın, Galatasaray Bodo Glimt maçını donmadan, kesintisiz ve yüksek ses-görüntü senkronizasyonuyla izleme imkanı sağlar.

TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? CANLI Galatasaray Bodo Glimt maçı başlıyor

TRT 1 HD CANLI DONMADAN KESİNTİSİZ İZLE

TRT 1 HD yayınları Türkiye genelinde ücretsiz olarak izlenebilmektedir. Frekans bilgilerini doğru girmek ve anten yönünü Türksat 42E’ye çevirmek, yayın kalitesini doğrudan etkiler. Sinyal gücü %70’in üzerinde olduğunda, yayın akışı donmadan sağlanır.

TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? CANLI Galatasaray Bodo Glimt maçı başlıyor

İzleyiciler, “TRT İzle” uygulaması veya trtizle.com sitesi üzerinden de aynı yayına erişebilir. İnternet bağlantısının güçlü olduğu ortamlarda maç, donmadan ve kesintisiz şekilde HD kalitede izlenebilir.

TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? CANLI Galatasaray Bodo Glimt maçı başlıyor

GALATASARAY - BODO GLİMT NEREDE İZLENİR?

Galatasaray-Bodo/Glimt mücadelesi, yalnızca TRT 1 ekranlarından ve tabii platformu üzerinden canlı ve şifresiz olarak yayımlanacaktır. Galatasaray Bodo Glimt maçını izlemek için herhangi bir abonelik veya şifre gerekmemektedir.

TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? CANLI Galatasaray Bodo Glimt maçı başlıyor

Uydu üzerinden TRT 1’i izlemek isteyenler, Türksat 3A veya Türksat 4A uydularındaki güncel frekansları kullanarak kanalı manuel olarak ekleyebilirler. İnternet üzerinden izlemek isteyenler ise trtizle.com adresi ya da tabii uygulaması aracılığıyla yayına ulaşabilirler.

TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? CANLI Galatasaray Bodo Glimt maçı başlıyor

TRT 1 GALATASARAY BODO GLİMT FREKANS

TRT 1 SD Frekans Bilgileri:

Türksat 4A (42E): 11.958 V 27500 5/6

Türksat 3A (42E): 11.096 H 30000 5/6

TRT 1 HD Frekans Bilgileri:

Türksat 4A (42E): 11.794 V 30000 3/4

Türksat 3A (42E): 11.054 V 30000 3/4

ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#trt 1
#canlı yayın
#Galatasaray Spor Kulübü
#Galatasaray Haberleri
#Bodo/glimt
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.