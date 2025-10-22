Menü Kapat
TGRT Haber
Mattia Ahmet Minguzzi davasında yeni gelişme! Başsavcılık karar sonrası bir açıklama daha yaptı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tartışma konusu olan Mattia Ahmet Minguzzi davasında verilen kararlar için ikinci bir açıklama daha yayımladı.

Kadıköy'de canice katledilen 14 yaşındaki davasında faillerin yanındaki iki kişiye verilen kararı tepki çekti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili bir açıklama daha yaptı.

Mattia Ahmet Minguzzi davasında yeni gelişme! Başsavcılık karar sonrası bir açıklama daha yaptı

Başsavcılık tarafından yapılan son açıklamada beraat kararı verilen sanıklar A.Ö ve M.A.D hakkındaki hükmün mütalaaya aykırı olduğu ifade edildi. Gerekçeli kararın tebliğinin ardından istinafa başvurulacağı belirtildi.

MİNGUZZİ DAVASINDA NE CEZA VERİLDİ?

Kadıköy'de, 24 Ocak 2025 tarihinde 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin pazarda bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklu sanıklar B.B. ve U.B.'nin 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar, sanıklara yardım eden M.A.D. ve A.Ö.'nün ise 20 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı. Kartal Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 4 tutuklu sanık Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, Minguzzi ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine, yasal şartlar oluşmadığından en üst hadden 24 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Pişmanlık görülmediğinden cezada indirim uygulamayan mahkeme, diğer 2 sanığın ise beraatine hükmetti. Kararın açıklanmasının ardından anne Yasemin Minguzzi fenalık geçirdi.

