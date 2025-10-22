CANLI ANLATIM | Galatasaray UEFA Şampiyonlar Liginde Bodo/Glimt'i ağırlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik virajlardan biri olan 3. hafta maçında Galatasaray, Rams Park'ta Bodo/Glimt ile kozlarını paylaşıyor. Sarı-kırmızılılar, taraftarının da desteğiyle bu zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak gruptaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Mücadele öncesinde her iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. Teknik direktörlerin tercihiyle sahaya çıkacak kadrolar şu şekilde:

Galatasaray: Uğurcan | Jakobs, Abdülkerim, Davinson, Sallai, Lemina, Torreira, Yunus, Sane, Barış Alper, Osimhen

Bodo/Glimt: Haikin | Sjovold, Björtuft, Aleesami, Björkan, Evjen, Berg, Fet, Auklend, Hauge, Hogh

GALATASARAY'DAN METİN OKTAY VURGUSU

Karşılaşma öncesinde Galatasaray cephesinden efsane futbolcusu Metin Oktay ruhuna vurgu yapan bir paylaşım geldi. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "90 dakika boyunca sahada ve tribünde Metin Oktay ruhuyla!" ifadeleri kullanıldı.