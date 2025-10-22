İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun için kritik gün belli oldu! Kadroya geri dönüyorlar

Fenerbahçe'nin Süper Lig kapsamında oynadığı Samsunspor maçının ardından yaşananlardan dolayı İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı bırakılmıştı.

Yaşanan gelişmelerin ardından İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un için kritik gün belli oldu.

KADROYA GERİ DÖNÜYORLAR

İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un devre arasında transfer olacağına dair iddialar ortaya atılmıştı. Son ortaya çıkan bilgilere göre ise iki futbolcu da kadroya geri dönüyor.

İRFAN CAN KAHVECİ VE CENK TOSUN İÇİN TARİH BELLİ OLDU

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre iki futbolcunun da kadro dışı süreci 26 Ekim 2025 Cuma günü sona erecek. Hamzaoğlu açıklamasında "Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı süreci 26 Ekim Cuma günü bitiyor. Yönetim kurulu kararı 'süreli kadro dışı' olduğu için son tarih deftere 26 Ekim olarak işlendi" ifadelerini kullandı.

İRFAN CAN KAHVECİ VE CENK TOSUN NEDEN KADRO DIŞI KALDI?

Fenerbahçe tarafından İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un neden kadro dışı kaldığı hakkında bir açıklama yapılmamıştı. Ancak iddialara göre İrfan Can Kahveci, 5 Ekim 2025 tarihinde oynanan Samsunspor - Fenerbahçe maçında Archie Brown ile yaşadığı tartışma nedeniyle kadro dışı kaldı.

Cenk Tosun'un ise karşılaşmada oyuna alınmamasına tepki olarak yeleğini yere atmasından dolayı kadro dışı kaldığı iddia edilmişti.

"BUNUN DETAYINI PAYLAŞMAYACAĞIM"

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ise geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği basın toplantısında konuyla ilgili "Bakın ilk gün oraya gittiğimde söyledim. Önce bana biraz şüpheyle yaklaştılar. 'Biz aileyiz' dedim. Bunu da her fırsatte hissettiriyorum. Yavaş yavaş onlar da inanmaya başladı. Aile içinde bir takım şeyler olur. Kol kırılır yen içinde kalır. Bunun detaylarını paylaşmayacağım. Fenerbahçe için iyi olacağını düşündüğümüz için aldık bu kararı" ifadelerini kullanmıştı.