Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun için kritik gün belli oldu! Kadroya geri dönüyorlar

Fenerbahçe'de Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci geçtiğimiz günlerde kadro dışı bırakılmıştı. Kadro dışı bırakılmalarının ardından iki futbolcu için kritik gün belli oldu. İddialara göre İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadroya geri dönüyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun için kritik gün belli oldu! Kadroya geri dönüyorlar
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2025
saat ikonu 16:55
|
GÜNCELLEME:
22.10.2025
saat ikonu 16:58

Fenerbahçe'nin Süper Lig kapsamında oynadığı Samsunspor maçının ardından yaşananlardan dolayı İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı bırakılmıştı.

Yaşanan gelişmelerin ardından İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un için kritik gün belli oldu.

İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun için kritik gün belli oldu! Kadroya geri dönüyorlar

KADROYA GERİ DÖNÜYORLAR

İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un devre arasında transfer olacağına dair iddialar ortaya atılmıştı. Son ortaya çıkan bilgilere göre ise iki futbolcu da kadroya geri dönüyor.

İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun için kritik gün belli oldu! Kadroya geri dönüyorlar

İRFAN CAN KAHVECİ VE CENK TOSUN İÇİN TARİH BELLİ OLDU

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre iki futbolcunun da kadro dışı süreci 26 Ekim 2025 Cuma günü sona erecek. Hamzaoğlu açıklamasında "Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı süreci 26 Ekim Cuma günü bitiyor. Yönetim kurulu kararı 'süreli kadro dışı' olduğu için son tarih deftere 26 Ekim olarak işlendi" ifadelerini kullandı.

İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun için kritik gün belli oldu! Kadroya geri dönüyorlar

İRFAN CAN KAHVECİ VE CENK TOSUN NEDEN KADRO DIŞI KALDI?

Fenerbahçe tarafından İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un neden kadro dışı kaldığı hakkında bir açıklama yapılmamıştı. Ancak iddialara göre İrfan Can Kahveci, 5 Ekim 2025 tarihinde oynanan Samsunspor - Fenerbahçe maçında Archie Brown ile yaşadığı tartışma nedeniyle kadro dışı kaldı.

Cenk Tosun'un ise karşılaşmada oyuna alınmamasına tepki olarak yeleğini yere atmasından dolayı kadro dışı kaldığı iddia edilmişti.

İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun için kritik gün belli oldu! Kadroya geri dönüyorlar

"BUNUN DETAYINI PAYLAŞMAYACAĞIM"

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ise geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği basın toplantısında konuyla ilgili "Bakın ilk gün oraya gittiğimde söyledim. Önce bana biraz şüpheyle yaklaştılar. 'Biz aileyiz' dedim. Bunu da her fırsatte hissettiriyorum. Yavaş yavaş onlar da inanmaya başladı. Aile içinde bir takım şeyler olur. Kol kırılır yen içinde kalır. Bunun detaylarını paylaşmayacağım. Fenerbahçe için iyi olacağını düşündüğümüz için aldık bu kararı" ifadelerini kullanmıştı.

ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.