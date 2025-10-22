En yaşlı devlet başkanı hangi ülkede? Paul Biya sekizinci kez seçim kazandı

12 Ekim’de yapılan başkanlık seçimlerinden sekiz gün sonra, Ulusal Seçim Sayım Komisyonu geçici sonuçları duyurdu.

92 yaşındaki Devlet Başkanı Paul Biya’nın oyların yüzde 53’ünden fazlasını aldığı, muhalefet adayı Issa Tchiroma Bakary’nin ise yüzde 35 civarında kaldığı bildirildi.

Anayasa Konseyi’nin seçim neticelerini en geç 26 Ekim’e kadar ilan etmesi bekleniyor.

Eğer geçici sonuçlar tasdik edilirse, Paul Biya sekizinci dönemine resmen başlamış olacak.

92 yaşındaki Biya, ömrü elverirse 100 yaşına kadar Kamerun’u yönetmeyi sürdürecek.

En yakın rakibi Issa Tchiroma Bakary yüzde 35,1 oy alırken, diğer adaylardan Cabral Libii yüzde 3,41, Bello Bouba Maigari ise yüzde 2,45 oranında oy elde etti.

EN YAŞLI DEVLET BAŞKANI HANGİ ÜLKEDE?

Kakao ve petrol üretimiyle tanınan Orta Afrika ülkesi Kamerun, 1960’ların başlarında Fransa ve Birleşik Krallık’tan bağımsızlığını elde ettikten bu yana yalnızca iki cumhurbaşkanı gördü.

Paul Biya, ilk defa 1982 yılında devlet başkanı seçilmişti.

O günden bu yana hiçbir seçimi kaybetmedi.