Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Artık sigarayı bırakmak isteyenler aile hekimine gidebilecek

Sağlık Bakanlığı sigarayı bırakmak isteyenlere yardım sağlayabilmek için yeni uygulamayı devreye koydu. Artık vatandaşlar birinci basamak sağlık hizmetlerinde aile hekimliğine başvurarak bu konuda yardım alabilecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2025
saat ikonu 18:56
|
GÜNCELLEME:
22.10.2025
saat ikonu 18:56

'nın yönetmelik değişikliğiyle birlikte Aile Sağlığı Merkezleri'nde 'Sigara Bırakma Polikliniği' dönemi başladı. Türkiye'nin ilk Aile Sağlığı Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği hizmete girdi.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, Sincan Abdurrahim Karakoç Eğitim Aile Sağlığı Merkezi bünyesinde faaliyete geçen Sigara Bırakma Polikliğinin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyaya örnek bir sağlık altyapısının olduğunu belirtti.

Artık sigarayı bırakmak isteyenler aile hekimine gidebilecek

850 SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİĞİ VAR

Koruyucu sağlığın öncelikli hale gelmesiyle birlikte sigara konusunda heyecanlı adımlar atmaya başladıklarını belirten Demirkol, "Bu kapsamda 400'e yakın 'Sigara Bırakma Poliklinik' sayımızı şu an itibarıyla 850'ye çıkardık. Bu yıl sonuna kadar da Türkiye'nin her noktasında poliklinik sayımızı bine çıkartmayı hedefliyoruz. Türkiye'de bin 300'e yakın gezici timimiz, yaklaşık 4 bine yakın personelimizle tüm kafelere, vatandaşlarımızın bir araya geldiği alanlara giderek tütünle mücadele konusunda kendilerine profesyonellerimiz tarafından bilgi veriliyor. Sadece ceza kesmeye gitmiyoruz. Aynı zamanda bu işle mücadeledeki sağlık okuryazarlığını artırmaya çalışıyoruz. Mobil Sigara Bırakma aracımız Türkiye'de şu an 225'e yaklaştı. Bir hekimimiz oluyor ve ortaya koyduğumuz kolaylıkla birlikte timlerimiz vatandaşlarımıza sigaranın sıkıntıları ve bırakmayla ilgili yaptığımız hizmetleri anlatırken artık polikliniğimize gelin demiyorlar. Sigara içen vatandaşlarımızın aslında zihnindeki bahaneleri ortadan kaldırıyor. Ankara'da ilk örneğini başlattığımız, tüm Türkiye'de uygulattığımız yaklaşık bin 500'e yakın kurumumuzda yerinde sigara bırakma hizmeti veriyoruz" diye konuştu.

Artık sigarayı bırakmak isteyenler aile hekimine gidebilecek

ANKARA'DA 58 SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİĞİ MEVCUT

Kurtcebe, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
"Ankara'da toplamda 460 tane Aile Sağlığı Merkezimiz, bin 900'ün üzerinde birimle ve aile hekimimizle hizmet vermekteyiz. Bunlardan da bir kısmı Eğitim Aile Sağlığı Merkezi şeklinde yapılanmış durumda. Bu merkezlerin farkı hem bir eğitim yuvası olması hem de vatandaşlarımıza aile sağlığı hizmetlerinin sunulmasıdır. Cumhurbaşkanımız önderliğinde, Bakanımız Memişoğlu'nun önderliğinde koruyan, geliştiren, üreten sağlık modeliyle birlikte sağlıklı Türkiye vizyonu kapsamında Bakanlığımızın yeni uygulamaları var. Bağımlılıkla mücadelede bizim önem verdiğimiz hususlardan biri. Bunu da ilk polikliniğimizi açarak gerçekleştiriyoruz. Ankara'da toplamda 58 tane Sigara Bırakma Polikliniğimiz mevcut. 13 tane de yerinde bırakma dediğimiz danışmanlık merkezlerimiz mevcut."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sigara fiyatlarına bir zam daha! Güncel fiyat listesi değişti
Elektronik sigara, sigara içmeyen gençleri hedef alıyor
ETİKETLER
#sağlık bakanlığı
#Sigara Bırakma
#Aile Sağlığı Merkezi
#Koruyucu Sağlık
#Sigara Bırakma Polikliniği
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.