Artık sigarayı bırakmak isteyenler aile hekimine gidebilecek

Sağlık Bakanlığı'nın yönetmelik değişikliğiyle birlikte Aile Sağlığı Merkezleri'nde 'Sigara Bırakma Polikliniği' dönemi başladı. Türkiye'nin ilk Aile Sağlığı Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği hizmete girdi.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, Sincan Abdurrahim Karakoç Eğitim Aile Sağlığı Merkezi bünyesinde faaliyete geçen Sigara Bırakma Polikliğinin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyaya örnek bir sağlık altyapısının olduğunu belirtti.

850 SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİĞİ VAR

Koruyucu sağlığın öncelikli hale gelmesiyle birlikte sigara konusunda heyecanlı adımlar atmaya başladıklarını belirten Demirkol, "Bu kapsamda 400'e yakın 'Sigara Bırakma Poliklinik' sayımızı şu an itibarıyla 850'ye çıkardık. Bu yıl sonuna kadar da Türkiye'nin her noktasında poliklinik sayımızı bine çıkartmayı hedefliyoruz. Türkiye'de bin 300'e yakın gezici timimiz, yaklaşık 4 bine yakın personelimizle tüm kafelere, vatandaşlarımızın bir araya geldiği alanlara giderek tütünle mücadele konusunda kendilerine profesyonellerimiz tarafından bilgi veriliyor. Sadece ceza kesmeye gitmiyoruz. Aynı zamanda bu işle mücadeledeki sağlık okuryazarlığını artırmaya çalışıyoruz. Mobil Sigara Bırakma aracımız Türkiye'de şu an 225'e yaklaştı. Bir hekimimiz oluyor ve ortaya koyduğumuz kolaylıkla birlikte timlerimiz vatandaşlarımıza sigaranın sıkıntıları ve bırakmayla ilgili yaptığımız hizmetleri anlatırken artık polikliniğimize gelin demiyorlar. Sigara içen vatandaşlarımızın aslında zihnindeki bahaneleri ortadan kaldırıyor. Ankara'da ilk örneğini başlattığımız, tüm Türkiye'de uygulattığımız yaklaşık bin 500'e yakın kurumumuzda yerinde sigara bırakma hizmeti veriyoruz" diye konuştu.

ANKARA'DA 58 SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİĞİ MEVCUT

Kurtcebe, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Ankara'da toplamda 460 tane Aile Sağlığı Merkezimiz, bin 900'ün üzerinde birimle ve aile hekimimizle hizmet vermekteyiz. Bunlardan da bir kısmı Eğitim Aile Sağlığı Merkezi şeklinde yapılanmış durumda. Bu merkezlerin farkı hem bir eğitim yuvası olması hem de vatandaşlarımıza aile sağlığı hizmetlerinin sunulmasıdır. Cumhurbaşkanımız önderliğinde, Bakanımız Memişoğlu'nun önderliğinde koruyan, geliştiren, üreten sağlık modeliyle birlikte sağlıklı Türkiye vizyonu kapsamında Bakanlığımızın yeni uygulamaları var. Bağımlılıkla mücadelede bizim önem verdiğimiz hususlardan biri. Bunu da ilk polikliniğimizi açarak gerçekleştiriyoruz. Ankara'da toplamda 58 tane Sigara Bırakma Polikliniğimiz mevcut. 13 tane de yerinde bırakma dediğimiz danışmanlık merkezlerimiz mevcut."