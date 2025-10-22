Ajax Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, nerede? Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında karşılaşacaklar

Kategoriler
Devler Ligi'nde ülkemizi temsil eden tek temsilcimiz Galatasaray, 4. hafta karşılaşmaları kapsamında Hollanda ekibi Ajax ile karşı karşıya gelecek.
Kritik karşılaşma için geri sayım başladı. Taraftarlar tarafından Ajax - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacağı merak ediliyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftası kapsamında oynanacak olan Ajax - Galatasaray maçı açıklanan bilgilere göre 5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 23.00'da oynanacak.
Mücadelenin henüz yayın bilgileri ise açıklanmadı. Ancak karşılaşmanın TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.
Galatasaray'ın kalan Şampiyonlar Ligi maçlarının tamamının tarihleri ise şöyle:
Ajax - Galatasaray maçı Hollanda'nın Amsterdam şehrinde bulunan Johan Cruyff Arena'da gerçekleştirilecek. Sarı-kırmızılılar deplasmanda 3 puanı almaya çalışacak.
Ajax ile Galatasaray tarihleri boyunca sadece 1 kere karşı karşıya geldiler. Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşaması kapsamında oynanan karşılaşmada Hollanda ekibi 2-1 galibiyet aldı.