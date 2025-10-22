Hayvandan insana bulaşan hastalık onlarca kişiyi öldürdü!

Nijerya'nın başkenti Abuja'nın yanı sıra 21 eyaleti de saran Lassa ateşi hastalığı her geçen gün daha da yayılıyor. Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, 1 Ocak'tan bu yana 924 Lassa ateşi vakası görüldüğü aktarılan açıklamada, hastalığa neden olan Lassa virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 172'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, en çok etkilenen yaş grubunun 21 ila 30 olduğu ve erkeklerin kadınlara göre daha fazla hastalığa yakalandığı ifade edildi.

ACİL DURUM İLAN EDİLMİŞTİ

Lassa virüsü nedeniyle ülke genelinde geçen yıl 190 kişi hayatını kaybetmişti. Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti. Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine, Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri yönünde uyarıyor.