Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

Robot köpekler dünyayı saran chikungunya virüsüyle mücadele edecek!

Chikungunya virüsü, dünyayı sarmaya başladı. Sivrisinek kaynaklı virüsler kontrol altına alınamayınca Hong Kong robot köpekleri devreye sokmaya karar verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Robot köpekler dünyayı saran chikungunya virüsüyle mücadele edecek!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.08.2025
saat ikonu 10:13
|
GÜNCELLEME:
17.08.2025
saat ikonu 10:13

Çin'in Guangdong eyaletinde hızla yayılan, 'da her geçen gün vakaların artmasına neden olan chikungunya virüsü dünyayı sarmaya başladı. İngiltere'de de çok sayıda kişinin yakalandığı vakalarını kontrol altına almak için yeni bir adım atılıyor. Hong Kong, kaynaklı chikungunya virüsünü kontrol altına almak için robot köpekler kullanacağını duyurdu.

Robot köpekler dünyayı saran chikungunya virüsüyle mücadele edecek!

BÖCEK İLACI SIKACAKLAR

South China Morning Post'un haberine göre, Hong Kong Çevre ve Ekoloji Sekreteri Tse Chin-wan, "Gelecek aydan itibaren kontrol ekiplerinin ulaşmakta zorluk çektiği yamaçlar gibi alanlara böcek ilacı sıkmak için robot köpeklerin kullanılması için bir deneme yapacağız." ifadesini kullandı.

Robot köpekler dünyayı saran chikungunya virüsüyle mücadele edecek!

Böylece sıcak havada virüsle mücadele için çalışanların üzerindeki yükü almayı hedeflediklerini belirten Tse, "Eğer bu deneme başarılı olursa daha çok robot köpek alacağız. Hükümet de sivrisinekle mücadele yöntemlerini araştırmayı sürdürecek." ifadesini kullandı.

90 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Resmi verilere göre, bu yıl 16 ülkede 240 binden fazla chikungunya vakası ve virüs kaynaklı 90 ölüm bildirildi.

Çin'in güneyindeki Guangdong bölgesinde ise 8 bine yakın vakaya rastlandı.

İNGİLTERE'DE VAKALAR 2 KATINA ÇIKTI

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), ülkede sivrisinek kaynaklı chikungunya virüsü vakalarının iki kattan fazla arttığını bildirdi. UKHSA'dan yapılan yazılı açıklamada, bu yılın ilk 6 ayında 73 chikungunya vakasının tespit edildiği belirtildi.

Tamamı yurt dışı seyahatiyle bağlantılı vakaların, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 27 vakanın iki katından fazla olduğuna işaret edildi.

Robot köpekler dünyayı saran chikungunya virüsüyle mücadele edecek!

CHİKUNGUNYA VİRÜSÜNÜN BELİRTİLERİ NELER?

Chikungunya virüsünün kendini belli eden en yaygın belirtileri yüksek ateş, baş ağrısı, kas ağrısı ve eklem ağrısıdır. Kuluçka süresi genellikle virüs ile enfekte olduktan sonraki üç ila yedi gün arasıdır. Virüs bu süreçte belirti göstermeye başlar.

Chikungunya virüsünün belirtileri şöyle sıralanabilir:

  • Yüksek ateş
  • Kas ağrısı
  • Baş ağrısı
  • Eklem ağrısı
  • Halsizlik
  • Cilt döküntüsü
  • Mide bulantısı ve kusma
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hızla yayılan chikungunya virüsü yeni büyük tehdit!
Çin'de korkutan virüs paniği! Yeni pandemi için küçük bir değişiklik yeter
ETİKETLER
#virüs
#sivrisinek
#Hong Kong
#Chikungunya
#Robot Köpekler
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.