Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan

Hızla yayılan chikungunya virüsü yeni büyük tehdit!

Çin'in Guangdong eyaletinde binlerce kişinin hastalanmasına neden olan chikungunya virüsü büyük bir tehlike olarak yayılıyor. Hong Kong'a da sıçrayan virüs nedeniyle salgının daha da yayılmasından endişe duyuluyor.

Hızla yayılan chikungunya virüsü yeni büyük tehdit!
KAYNAK:
The Guardian
|
GİRİŞ:
11.08.2025
09:18
|
GÜNCELLEME:
11.08.2025
09:18

'in eyaletinde hızla yayılan chikungunya virüsü korkutmaya başlattı. Eyalette 7 bin 700 vaka bildirildi. Foshan şehrinde ise 2 bin 770 kişinin bu nedeniyle hastalandığı belirtildi. ’da da onlarca vaka kaydedildi. Virüsün geçtiğimiz hafta ise Hong Kong'a da sıçradığı açıklandı.

Şiddetli eklem ağrısıyla baş gösteren chikungunya virüsü özellikle bebeklerde ve hastalarda ağır seyrediyor. Virüse karşı bir aşı henüz geliştirilmedi fakat ateş ve ağrı kesici ilaçlar kullanılıyor.

Hızla yayılan chikungunya virüsü yeni büyük tehdit!

DURGUN SU BİRİKİNTİLERİ YOK EDİLİYOR

Chikungunya virüsünün hızlı yayılımı ise endişelere neden oldu. The Guardian'ın haberine göre, Çinli sağlık yetkilileri, yağmur ve tayfunların sivrisinek üremesini kolaylaştırdığına dikkat çekti. Yerel yönetimler, sivrisinek üreme alanlarını yok etmek için büyük bir kampanya başlattı. Halk, durgun su birikintilerini temizlemeye çağrıldı ve bazı bölgelerde işletmelere para cezaları uygulanmaya başlandı.

Hızla yayılan chikungunya virüsü yeni büyük tehdit!

Öte yandan uluslararası ticaretin getirdiği dış kaynaklı vaka riskinin de yüksek olduğu belirtildi.

HIZLA YAYILMA BÜYÜK TEHDİT

Oxford Üniversitesi'nden uzmanlar, Çin’deki bu salgının hızla yayıldığını ve virüsün burada büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtiyor. Ayrıca, iklim değişikliği ve kentleşmenin, bu tür sivrisinek kaynaklı hastalıkların riskini artırdığına dikkat çekiliyor.

Hızla yayılan chikungunya virüsü yeni büyük tehdit!

CHİKUNGUNYA VİRÜSÜNÜN BELİRTİLERİ NELER?

Chikungunya virüsünün kendini belli eden en yaygın belirtileri yüksek ateş, baş ağrısı, kas ağrısı ve eklem ağrısıdır. Kuluçka süresi genellikle virüs ile enfekte olduktan sonraki üç ila yedi gün arasıdır. Virüs bu süreçte belirti göstermeye başlar.

Chikungunya virüsünün belirtileri şöyle sıralanabilir:

  • Yüksek ateş
  • Kas ağrısı
  • Baş ağrısı
  • Eklem ağrısı
  • Halsizlik
  • Cilt döküntüsü
  • Mide bulantısı ve kusma
