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 | Berrak Arıcan

Et yiyen bakteri vakaları tırmandı: Çok sayıda ölü var! Uzmanlar uyarıyor

ABD'nin Florida ve Louisiana eyaletlerinde et yiyen bakteri vakaları artmaya başladı. İki eyalette şimdiye kadar çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Uzmanlar özellikle Körfez Kıyısı'ndaki sularda yüzmeye karşı uyarıyor.

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Et yiyen bakteri vakaları tırmandı: Çok sayıda ölü var! Uzmanlar uyarıyor
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 15:55
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 15:55

ABD'nin ve eyaletlerinde bu yıl et yiyen bakteri vakalarında artış oldu. Louisiana sağlık yetkilileri, 17 vakanın olduğunu, 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Florida'da da 13 doğrulanmış vaka olduğu, eyalet genelinde 19 kişinin et yiyen bakteri nedeniyle öldüğü belirtildi. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne () göre, bakteri kirli sulara maruz kalan açık yaralar yoluyla ya da 'yoğunlaşma' eğiliminde olan istiridye gibi enfekte deniz ürünlerini yiyerek insanların vücuduna giriyor.

Et yiyen bakteri vakaları tırmandı: Çok sayıda ölü var! Uzmanlar uyarıyor

BUNLARA DİKKAT EDİN!

Uzmanlar, et yiyen bakterilerin mayıs ve ekim aylarında ılık ve acı sularda çoğaldığını, Körfez Kıyısı'nın üreme alanları olduğunu belirtti.

Et yiyen bakteri vakaları tırmandı: Çok sayıda ölü var! Uzmanlar uyarıyor

CDC, tedavi edilmediğinde birkaç gün içinde ölümcül olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca 'ölü veya enfekte dokuyu çıkarmak' için tüm uzuvların kesilmesini gerektirebilen bir yaraya veya kan dolaşımı enfeksiyonuna neden olabileceğini bildirdi.

NEDEN ET YİYEN BAKTERİ DENİYOR?

New York Post'un haberine göre, kan dolaşımı enfeksiyonu, kabarcıklı cilt lezyonlarına neden olabilir ve bu da bir şeyin kişiyi içeriden dışarıya doğru kemirdiği izlenimini verir ve bakteriye kötü şöhretli "et yiyen" kötü şöhretini kazandırır.

Et yiyen bakteri vakaları tırmandı: Çok sayıda ölü var! Uzmanlar uyarıyor

CDC'ye göre diğer belirti ve semptomlar arasında ateş, kızarıklık, ağrı, şişlik, sıcaklık, renk değişikliği ve akıntı yer alabilir.

Öte yandan sağlık kuruluşuna göre, ABD'de her yıl yaklaşık 80.000 vaka görülüyor. Kaydedilen vakaların çoğu kirli gıdalarla bağlantılı.

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ETİKETLER
#enfeksiyon
#florida
#cdc
#louisiana
#Sağlık Uyarısı
#Et Yiyen Bakteri
#Dünya
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