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 | Berrak Arıcan

Uğur böcekleri kasabayı sardı insanlara saldırmaya başladı! Zararsız olarak biliniyorlardı

İngiltere'nin sahil kasabalarını uğur böcekleri sardı. Normalde zararsız olmalarıyla bilinen bu böcekler zamanla insanları ısırmaya başladı. Uzmanlardan uyarı geldi.

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Uğur böcekleri kasabayı sardı insanlara saldırmaya başladı! Zararsız olarak biliniyorlardı
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 15:12
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 15:12

'de hem yerlileri hem de turistleri şaşırtan bir olay yaşandı. Popüler sahil kasabalarından Weston-super-Mare'de son zamanlarda adeta uğur böceği istilası var. Binlerce uğur böceği, kasabayı sardı.

Zararsız olmalarıyla bilinen uğur böcekleri bir süre sonra insanlara saldırmaya başladılar. İnsanların üzerine konup ısırmaya başlayan böcekler büyük bir şaşkınlığa neden oldu.

Uğur böcekleri kasabayı sardı insanlara saldırmaya başladı! Zararsız olarak biliniyorlardı

İNSANLARI SARDILAR

Uğur böceklerinin ısırıklarına maruz kalanlar durumu sosyal medyada anlattılar. Görüntülerde, insanların gömleklerinin, saçlarının ve kollarının uğur böcekleriyle kaplandığı görüldü.

Uğur böcekleri kasabayı sardı insanlara saldırmaya başladı! Zararsız olarak biliniyorlardı

Uzmanlar bu duruma açıklık getirdi. Isırıkların zehirli olmadığını, bulaşıcı hastalık taşımadığını fakat uğur böceklerinin çiğneyici ağız yapıları nedeniyle hafif batma hissine neden olabileceğini belirtti.

Uğur böcekleri kasabayı sardı insanlara saldırmaya başladı! Zararsız olarak biliniyorlardı

UĞUR BÖCEKLERİ NEDEN ISIRMAYA BAŞLADI?

BBC'nin haberine göre, uğur böceklerinin ısırmaya başlamasının altında yatan nedenin ise aşırı sıcak havalarda su arayışında olmaları olduğu ifade edildi.

İngiltere Ekoloji ve Hidroloji Merkezi’ne göre, uğur böceği popülasyonundaki bu artış, sıcak hava ve aralıklı yağışların yol açtığı yüksek yaprak biti sayısıyla bağlantılı. Bu yıl özellikle yedi benekli uğur böceklerinin çok sık görüldüğü bildirildi.

Uğur böcekleri kasabayı sardı insanlara saldırmaya başladı! Zararsız olarak biliniyorlardı

Uzmanlar, doğaya zarar vermeyen bu canlıların özellikle bahçelerde faydalı olduğunu, ancak bazı bölgelerde yoğunluklarının insanların günlük yaşamını etkileyebilecek düzeye çıktığına dikkat çekiyor.

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ETİKETLER
#İngiltere
#iklim değişikliği
#ısırık
#Ekolojisi
#Uğur Böceği
#Weston-super-mare
#Dünya
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