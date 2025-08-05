Hong Kong'da 'siyah alarm', eğitime ara verildi, uyarılar peş peşe geldi

Hong Kong merkezli South China Morning Post (SCMP) gazetesinin haberine göre, şiddetli yağışlar sonucu pek çok bölgede sel baskınları meydana geldi. Muson yağmurlarının Hong Kong'u etkisi altına aldığını bildiren yetkililer, şiddetli fırtına riski nedeniyle en yüksek alarm seviyesi olan "siyah alarm"ı verdi.

EĞİTİME ARA VERİLDİ, TRAFİK KAPANDI, UÇAKLAR ERTELENDİ

Yetkililer, alarmın geçerli olduğu gün boyunca tüm okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.

Bir hastaneyi sel bastığını aktaran yetkililer, birçok bölgede de heyelan vakaları raporlandığını kaydetti.

Yetkililer, bazı yolların seller nedeniyle trafiğe kapandığını, 101 uçak seferinin ertelendiğini belirtti.

VATANDAŞLARA UYARI

Vatandaşlara, şiddetli yağışlar geçene kadar güvenli alanlara sığınma çağrısı yapan yetkililer, yaşlılara ve kronik hastalara çamur veya kirli sudan bulaşan melioidoz hastalığına karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.