Maç sırasında çakal saldırısı! Dehşet anlarında yerde sürükleyip ısırdı

Güney Kaliforniya'da softbol maçı sırasında 6 yaşındaki bir çocuk, çakal saldırısına uğradı. Ablasının maçını, saha kenarında izlediği sırada vahşi çakal çocuğu bir anda kovalamaya başladı. Küçük çocuk çığlık çığlığa kaçmaya çalışırken, çakal yakaladı ve ısırmaya başladı.

ÇEVREDEKİLER İMDADINA YETİŞTİ

Küçük çocuk, çevredekilerin koşup, çakalı kovalamasıyla kurtuldu. 6 yaşındaki Enoch Palomar, çakalın önce kendisini kovaladığını, kaçmaya çalışırken de kendisini ısırdığını söyledi:

''Beni ısırmaya devam etti ve ben de onu tekmelemeye çalıştım. Çok hızlıydı ve zıpladı. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım ama işe yaramadı, sonra da bağırdım.''

ARTIK ÇAKALLAR ŞEHRE İNMEYE BAŞLADILAR

Yetkililer son yıllarda Kaliforniya'daki çakalların, küçük köpeklerin peşine düştüklerini, şehirlere girmeye başladıklarını belirtti.

New york Post'un haberine göre, Kaliforniya Balıkçılık ve Yaban Hayatı Dairesi, eyaletteki çakal nüfusunun 250.000 ila 750.000 arasında olduğunu tahmin ediyor.