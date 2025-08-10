Menü Kapat
30°
Dünya
 Berrak Arıcan

Maç sırasında çakal saldırısı! Dehşet anlarında yerde sürükleyip ısırdı

ABD'nin Güney Kaliforniya eyaletinde ablasının maçını saha kenarında izleyen 6 yaşındaki bir çocuk çakal saldırısına uğradı. Vahşi çakal, çocuğu yerde sürükledi ve ısırdı.

10.08.2025
10.08.2025
saat ikonu 13:34

Güney Kaliforniya'da softbol maçı sırasında 6 yaşındaki bir çocuk, çakal saldırısına uğradı. Ablasının maçını, saha kenarında izlediği sırada vahşi çakal çocuğu bir anda kovalamaya başladı. Küçük çocuk çığlık çığlığa kaçmaya çalışırken, çakal yakaladı ve ısırmaya başladı.

Maç sırasında çakal saldırısı! Dehşet anlarında yerde sürükleyip ısırdı

ÇEVREDEKİLER İMDADINA YETİŞTİ

Küçük çocuk, çevredekilerin koşup, çakalı kovalamasıyla kurtuldu. 6 yaşındaki Enoch Palomar, çakalın önce kendisini kovaladığını, kaçmaya çalışırken de kendisini ısırdığını söyledi:

''Beni ısırmaya devam etti ve ben de onu tekmelemeye çalıştım. Çok hızlıydı ve zıpladı. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım ama işe yaramadı, sonra da bağırdım.''

Maç sırasında çakal saldırısı! Dehşet anlarında yerde sürükleyip ısırdı

ARTIK ÇAKALLAR ŞEHRE İNMEYE BAŞLADILAR

Yetkililer son yıllarda Kaliforniya'daki çakalların, küçük köpeklerin peşine düştüklerini, şehirlere girmeye başladıklarını belirtti.

Maç sırasında çakal saldırısı! Dehşet anlarında yerde sürükleyip ısırdı

New york Post'un haberine göre, Kaliforniya Balıkçılık ve Yaban Hayatı Dairesi, eyaletteki çakal nüfusunun 250.000 ila 750.000 arasında olduğunu tahmin ediyor.

Maç sırasında çakal saldırısı! Dehşet anlarında yerde sürükleyip ısırdı
#Çakal Saldırısı
#Çocuk Saldırısı
#Güney Kaliforniya
#Vahşi Hayvanlar
#Doğa Tehlikesi
#Şehirleşme
#Dünya
