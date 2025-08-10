Menü Kapat
 Berrak Arıcan

İki ada arası 53 saniyelik uçak yolculuğu! 60 senedir dünyanın en kısa tarifeli uçuşu

İskoçya'daki iki Orkney Adası arasındaki 2,7 kilometrelik mesafe için uçak kullanılıyor. Bu da dünyanın en kısa tarifeli uçuşu olarak biliniyor. İki ada arasında seyahat 1 dakikadan da az sürüyor.

İki ada arası 53 saniyelik uçak yolculuğu! 60 senedir dünyanın en kısa tarifeli uçuşu
Berrak Arıcan Baş
|
10.08.2025
|
10.08.2025
'nın kuzeyinde bulunan iki Orkney Adası arasında seyahat için 53 saniyelik uçak yolculuğu kullanılıyor. Dünyanın en kısa tarifeli uçuşu resmi olarak 90 saniye olarak planlanıyor fakat şartlar uygun olduğunda 1 dakikadan az sürüyor.

Westray ile Papa Westray adalarını birbirine bağlayan uçuşta 2,7 kilometrelik bir yol alınıyor. Bu bazı havalimanlarında pist uzunluğundan dahi kısa.

İki ada arası 53 saniyelik uçak yolculuğu! 60 senedir dünyanın en kısa tarifeli uçuşu

TURİSTLER İÇİN DE MERAK KONUSU

İskoç havayolu Loganair tarafından 1967'den beri verilen bu hizmeti en çok okula, tıbbi randevulara ve diğer temel ihtiyaçlar için seyahat edilebilmesini sağlamak amacıyla kullanılıyor. Yolcuların çoğu ise adalılar fakat sırf merak için gelen turistler de var.

İki ada arası 53 saniyelik uçak yolculuğu! 60 senedir dünyanın en kısa tarifeli uçuşu

8 KİŞİLİK, İKRAM VE TUVALET YOK

Uçuşlarda 8 yolcu ve 1 pilot oluyor. Küçük, çift motorlu Britten-Norman Islander modeli kullanılıyor. Uçakta herhangi bir ikram yapılmıyor, koltuk seçimi de yok. Yolcular, ağırlığın dengelenmesi için uygun yerlere oturtuluyor. El bagajları arka tarafa konuyor, uçakta tuvalet ise yok.

İki ada arası 53 saniyelik uçak yolculuğu! 60 senedir dünyanın en kısa tarifeli uçuşu

TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

2014'te ise Orkney Adaları Konseyi, Westray ve Papa Westray dahil olmak üzere bazı adaları birbirine bağlayacak köprü veya tünel gibi sabit hatlar olasılığını tartışmaya açtı. Fakat bu hiçbir zaman gerçekleşmedi. 2024-2025 bütçesinde adalar arası ulaşımı geliştirmek için 20 milyon sterlinlik bir fon açıklandı. Bu fonun; feribotlar, uçuşlar veya köprü ve tünel gibi sabit bağlantılar için kullanılması olası.

