Sinsi hastalığını emniyet kemeri sayesinde fark etti

Natalie Deakin, araba kullanırken emniyet kemerinin boynunu sürekli olarak rahatsız etmesiyle sağ tarafında daha önce bulunmayan şişliği fark etti. Bu durumu görmezden gelmeyip doktora başvuran genç kadına biyopsi yapıldı ve lenfoma teşhisi konuldu.

Boyun tarafındaki şişlik dışında vücudunda herhangi bir değişiklik olmadığını, kendisini sağlıklı hissettiğini söyledi. Deakin, ''O gün emniyet kemeri olmasaydı, o kitleyi büyük ihtimalle fark etmeyecektim'' diyerek kanseri bu sayede erken teşhis ettiğini belirtti.

''İÇİMİ KORKU KAPLADI''

Yaşadığı o anı anlatan Deakin, ''Emniyet kemerini düzeltirken boynuma dokundum ve sert bir kitle hissettim. İçimi bir anda korku kapladı. Nasıl daha önce fark etmediğime hala inanamıyorum'' sözleriyle duygularını dile getirdi.

Dermatoloji uzmanı Dr. Zachary Rubin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada hamilelik ve hormon değişimlerinin ciltte ciddi değişimlere neden olabileceğini ifade ederken, Deakin’in teşhisinin ardından yapılan değerlendirmelerde Hodgkin lenfomanın erken evrede yakalandığı belirtildi.

BELİRTİ GÖSTERMEDEN İLERLEYEBİLİYOR

Öte yandan lenf bezlerinde ağrısız şişliklerle ortaya çıkan hastalık, birçok hastada belirti göstermeden ilerleyebiliyor.

The Mirror'ın haberine göre, erken teşhis sayesinde tedavi sürecine hızla başlayan Natalie Deakin, şu anda kemoterapi hazırlığında.