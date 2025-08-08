Menü Kapat
27°
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan

Hamileliğinde bir anda yaşlandı: 28 yaşındaki kadını görenler şoke oldu

Malezya'da 28 yaşındaki Farah Faizal, hamileliği sırasında başına gelenleri anlattı. Sosyal medyada acı dolu deneyimine şahit olanlar ''Bir anda yaşlandığını'' söyledi.

Hamileliğinde bir anda yaşlandı: 28 yaşındaki kadını görenler şoke oldu
Farah Faizal, 28 yaşındayken zor bir dönemi geçirdi. Bu süreçte yaşadıklarını sosyal medyada anlattı. Pürüzsüz bir cilde sahipken hamileliğiyle beraber gözler görülür bir değişim geçiren genç kadın paylaşımlarıyla acı dolu deneyimini gözler önüne serdi.

Hamileliğinde bir anda yaşlandı: 28 yaşındaki kadını görenler şoke oldu

''YÜZÜM YÜZDE 100 DEĞİŞTİ''

Farah'ın yüzünde şişlikler, derin kırışıklıklar, genişlemiş burun, kulaklar ve çok sayıda sivilce oluştu. Bu döneminde duygusal olarak adeta çökmüş olduğunu ifade eden Farah, sosyal medya kullanıcılarına, ''Hamile kaldığımdan beri yüzüm %100 değişti. Eğer güzel bir şey söylemeyecekseniz, lütfen yorum yapmayın. Empati bekliyorum'' dedi.

Hamileliğinde bir anda yaşlandı: 28 yaşındaki kadını görenler şoke oldu

DOĞUMDAN SONRA DÜZELMEYE BAŞLADI

Uzmanlar, Farah'a nadir görülen rozasea fulminans teşhisini koydu. Zorlu süreçte en çok tarafından desteklendiğini vurgulayan Farah, "Eşim hayatımın sığınağıydı. Her korkumu yatıştırdı, paniklerimde beni sakinleştirdi. Onun sevgisi sayesinde her şey daha kolaydı" dedi.

Hamileliğinde bir anda yaşlandı: 28 yaşındaki kadını görenler şoke oldu

Doğumun ardından ise yüzünün önemli ölçüde iyileştiğini söyleyen Farah, eski görümüne kavuşmayı umut ettiğini söyledi.

ETİKETLER
#hamilelik
#eşi
#destek
#Sağlık
#Rozasea
#Cilt Değişiklikleri
#Dünya
