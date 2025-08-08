Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
27°
Editor
Editor
 Berrak Arıcan

Domuzların iç organları maviye boyandı! Şoke eden olayın nedeni ortaya çıktı

ABD'nin California eyaletinde iç organları mavi renge boyanan domuzlar paniğe neden oldu. California Balık ve Yaban Hayatı Dairesi (CDFW) sebebini buldu.

Domuzların iç organları maviye boyandı! Şoke eden olayın nedeni ortaya çıktı
KAYNAK:
Daily Mail
|
GİRİŞ:
08.08.2025
09:48
|
GÜNCELLEME:
08.08.2025
09:57

ABD'nin eyaletinde Monterey County'deki yaban domuzlarında tuhaf bulgularla karşılaşıldı. California Balık ve Yaban Hayatı Dairesi (CDFW), yaban domuzlarının iç organlarının, etinin mavi renkte olduğunu tespit etti. Kurum bunun bir aldatmaca olmadığını belirterek sebebine de açıklık getirdi.

CDFW, domuzların renginin mavi olmasına fare zehrinin sebep olduğunu açıkladı. Urban Trapping Wildlife Control'ün yöneticisi Dan Burton, mavi renkli domuzları ilk fark eden kişi oldu. Konuya ilişkin açıklama yapan Burton şunları söyledi:

"Aklımı kaçıracak gibiyim. Bu mavi rengi tarif etmek zor... Bildiğiniz neon, yaban mersini mavisi gibi bir renk."

Domuzların iç organları maviye boyandı! Şoke eden olayın nedeni ortaya çıktı

ZEHRİN BELLİ OLMASI İÇİN RENGİ MAVİ

CDFW, mart ayında bulunan domuzların içinde kan pıhtılaşmasını engelleyerek ölümcül iç kanamaya yol açan bir fare zehri olan "Diphacinone" bulunduğunu duyurdu.

Zehir genellikle zehirli olduğu belli olsun diye mavi renge boyanıyor. Eğer hayvanlar bu yemleri doğrudan yerse ya da bu zehri yemiş fare gibi hayvanları yerse, etleri bu canlı mavi renge bürünebiliyor.

Domuzların iç organları maviye boyandı! Şoke eden olayın nedeni ortaya çıktı

Ancak yetkililer, her zehirlenmiş hayvanın bu şekilde maviye dönmeyebileceği konusunda da uyarıyor.

TGRT Haber
