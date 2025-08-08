Domuzların iç organları maviye boyandı! Şoke eden olayın nedeni ortaya çıktı

ABD'nin California eyaletinde Monterey County'deki yaban domuzlarında tuhaf bulgularla karşılaşıldı. California Balık ve Yaban Hayatı Dairesi (CDFW), yaban domuzlarının iç organlarının, etinin mavi renkte olduğunu tespit etti. Kurum bunun bir aldatmaca olmadığını belirterek sebebine de açıklık getirdi.

CDFW, domuzların renginin mavi olmasına fare zehrinin sebep olduğunu açıkladı. Urban Trapping Wildlife Control'ün yöneticisi Dan Burton, mavi renkli domuzları ilk fark eden kişi oldu. Konuya ilişkin açıklama yapan Burton şunları söyledi:

"Aklımı kaçıracak gibiyim. Bu mavi rengi tarif etmek zor... Bildiğiniz neon, yaban mersini mavisi gibi bir renk."

ZEHRİN BELLİ OLMASI İÇİN RENGİ MAVİ

CDFW, mart ayında bulunan domuzların içinde kan pıhtılaşmasını engelleyerek ölümcül iç kanamaya yol açan bir fare zehri olan "Diphacinone" bulunduğunu duyurdu.

Zehir genellikle zehirli olduğu belli olsun diye mavi renge boyanıyor. Eğer hayvanlar bu yemleri doğrudan yerse ya da bu zehri yemiş fare gibi hayvanları yerse, etleri bu canlı mavi renge bürünebiliyor.

Ancak yetkililer, her zehirlenmiş hayvanın bu şekilde maviye dönmeyebileceği konusunda da uyarıyor.