Gölde cansız bedeni bulundu, boğulmasının nedeni zehir çıktı! Şoke eden tuhaf ölüm

Wisconsin'de bir gölde 11 Maisy Livingston göle düşerek hayatını kaybetti. Küçük kızın cansız bedeni 4 saatlik arama çalışmalarının ardından bulundu. Yetkililer, ön otopside Maisy'nin boğularak ölmesine neden olan etkenin karbon monoksit olduğunu tespit etti.

Lincoln İlçe Şerif Ofisi, yaptığı basın açıklamasında Maisy'nin 'karbon monoksit zehirlenmesi nedeniyle ani bilinç kaybı yaşadığına ve bunun sonucunda tekneden düştüğüne inanıldığını' söyledi. Açıklamada, teknedeki diğer 3 kişinin de karbon monoksit zehirlenmesi nedeniyle tedavi altına alındığını ve Fox11'e göre yerel hastanelerde durumlarının stabil olduğunu söyledi.

STATION WAGON ETKİSİ

Yetkililer, Maisy'nin teknenin motoru başında saatlerce oturması sonucu karbon monoksit zehirlenmesi geçirdiğine inanıldığını, bu duruma 'station wagon etkisi' adı verildiğini açıkladı. Şerif bürosu, tekne sahiplerini, açık havada otursalar bile riske karşı uyardı. Çünkü kapalı bir alanda olmasalar bile motorların etrafa zehirli gaz püskürtebileceğini belirtti.

TEKNE KARBON MONOKSİT SALIYOR

Dailymail'in haberine göre, şerif bürosu yaptığı açıklamada, "Sık rastlanan bir olay olmasa da, teknelerin uzun süreler boyunca düşük hızda hareket etmesi sonucu, teknenin içinde ve çevresinde karbon monoksit birikmesine neden olan çok sayıda belgelenmiş olay bulunmaktadır." dedi. Ayrıca kapalı kabin alanı olmayan açık hava teknelerinde bile bu tehlikenin olduğu vurgulandı.

Yetkililer, tekne sahiplerini karbon monoksit zehirlenmesiyle ilgili riskler konusunda güncel kalmaları konusunda uyardı ve zehirli gazın renksiz ve kokusuz olduğunu belirtti.

Öte yandan Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü'ne göre, 2000-2014 yılları arasında tekne gezileri sırasında açık havada meydana gelen benzer olaylarda 140'tan fazla kişi zehirlenerek hayatını kaybetti.