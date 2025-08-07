Çocukken geliştirdi, ergenliğinde milyoner oldu! İşte Lamborghini hayaline yaklaştıran yolculuk

Alex Butler, henüz 7 yaşındayken Taco vs Burrito adında bir oyun geliştirdi. Çocukluk çağında her daim oyunlarla arası iyi olan genç, bu hobisini ailesiyle oyunlar oynayarak kazandı. Özellikle iskambil oyunlarına ilgisi olan Butler, 7 yaşındayken bir oyunu rastgele kavramsallaştırdı.

AİLESİ EN BÜYÜK DESTEKÇİSİYDİ

Annesi Leslie Pierson, oğlunun her zaman oyunları değiştirip geliştirmek üzerine düşünceleri olduğunu söyledi. Bu denemelerinin bir gün onları zengin edeceğini düşünmediğini söyleyen Pierson, gerçekten oyun tasarımı yapmaya başladığında ise baba Mark Butler ile en büyük destekçileri olduğunu ifade etti.

BAĞIŞ KAMPANYASI ÇOK İYİ GİTTİ

Alex Butler, bir gün artık oyun tasarımının sonuna geldiğinde ailesi, internet üzerinden bir bağış kampanyası başlattı. Butler ilk gün sadece 200 dolar beklerken sadece birkaç saat içinde bin dolar bağış aldı. Kısa sürede ise 25 bin dolar topladı. Aile, Hot Taco Inc. isimli şirketi kurarak Alex'i çoğunluk hissedarı yaptı.

AMAZON'UN EN ÇOK SATANLARINDA ZİRVE

New York Post'un haberine göre, üretim aşamasının ardından oyun, Amazon'da parça başına 20 dolardan satıldı. Oyuna gelen tepkiler Butler'i hayal edemeyeceği kadar büyük oldu. 2018 yılında ise neredeyse 1,1 milyon dolar kazandı ve oyun artık Amazon'un en çok satanlarının zirvesindeydi.

LAMBORGHINI HAYALİNE ÇOK YAKLAŞTI

7 yaşında geliştirdiği oyun sayesinde 15 yaşında köşeyi dönen Butler, geçtiğimiz aylarda ise oyuncak devi PlayMonster'a, Taco vs. Burrito'yu sattı. Aile hiçbir zaman ne kadara satıldığını açıklamadı fakat çok sayıda sıfır olduğu tahmin ediliyor. Butler bu satış hakkında ise "Hiçbir zaman bağlı olduğum bir şey olmadı. Benim için çok önemli değil. Sadece bundan en fazla parayı kazanmak istedim.'' diyerek yorumladı.

Alex Butler şimdilerde bir Lamborghini almak istediğini ve parayı ailesiyle beraber ciddi yatırımlar yaparak kullanacağını söyledi.