Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

Çocukken geliştirdi, ergenliğinde milyoner oldu! İşte Lamborghini hayaline yaklaştıran yolculuk

ABD'nin Seattle şehrinde yaşayan Alex Butler, 7 yaşında geliştirdiği bir kart oyunu sayesinde 15 yaşında milyoner oldu. Ailesinin de desteğini alan genç hayallerine kavuştu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Çocukken geliştirdi, ergenliğinde milyoner oldu! İşte Lamborghini hayaline yaklaştıran yolculuk
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
07.08.2025
saat ikonu 09:47
|
GÜNCELLEME:
07.08.2025
saat ikonu 09:47

Alex Butler, henüz 7 yaşındayken Taco vs Burrito adında bir oyun geliştirdi. Çocukluk çağında her daim oyunlarla arası iyi olan genç, bu hobisini ailesiyle oynayarak kazandı. Özellikle iskambil oyunlarına ilgisi olan Butler, 7 yaşındayken bir oyunu rastgele kavramsallaştırdı.

Çocukken geliştirdi, ergenliğinde milyoner oldu! İşte Lamborghini hayaline yaklaştıran yolculuk

AİLESİ EN BÜYÜK DESTEKÇİSİYDİ

Annesi Leslie Pierson, oğlunun her zaman oyunları değiştirip geliştirmek üzerine düşünceleri olduğunu söyledi. Bu denemelerinin bir gün onları zengin edeceğini düşünmediğini söyleyen Pierson, gerçekten yapmaya başladığında ise baba Mark Butler ile en büyük destekçileri olduğunu ifade etti.

Çocukken geliştirdi, ergenliğinde milyoner oldu! İşte Lamborghini hayaline yaklaştıran yolculuk

BAĞIŞ KAMPANYASI ÇOK İYİ GİTTİ

Alex Butler, bir gün artık oyun tasarımının sonuna geldiğinde ailesi, internet üzerinden bir bağış kampanyası başlattı. Butler ilk gün sadece 200 dolar beklerken sadece birkaç saat içinde bin dolar bağış aldı. Kısa sürede ise 25 bin dolar topladı. Aile, Hot Taco Inc. isimli şirketi kurarak Alex'i çoğunluk hissedarı yaptı.

Çocukken geliştirdi, ergenliğinde milyoner oldu! İşte Lamborghini hayaline yaklaştıran yolculuk

AMAZON'UN EN ÇOK SATANLARINDA ZİRVE

New York Post'un haberine göre, üretim aşamasının ardından oyun, Amazon'da parça başına 20 dolardan satıldı. Oyuna gelen tepkiler Butler'i hayal edemeyeceği kadar büyük oldu. 2018 yılında ise neredeyse 1,1 milyon dolar kazandı ve oyun artık Amazon'un en çok satanlarının zirvesindeydi.

Çocukken geliştirdi, ergenliğinde milyoner oldu! İşte Lamborghini hayaline yaklaştıran yolculuk

LAMBORGHINI HAYALİNE ÇOK YAKLAŞTI

7 yaşında geliştirdiği oyun sayesinde 15 yaşında köşeyi dönen Butler, geçtiğimiz aylarda ise oyuncak devi PlayMonster'a, Taco vs. Burrito'yu sattı. Aile hiçbir zaman ne kadara satıldığını açıklamadı fakat çok sayıda sıfır olduğu tahmin ediliyor. Butler bu satış hakkında ise "Hiçbir zaman bağlı olduğum bir şey olmadı. Benim için çok önemli değil. Sadece bundan en fazla parayı kazanmak istedim.'' diyerek yorumladı.

Alex Butler şimdilerde bir Lamborghini almak istediğini ve parayı ailesiyle beraber ciddi yatırımlar yaparak kullanacağını söyledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yirmi yaşında 400 vatandaşla ülke kurdu: Kendi bayrağı, kabinesi, para birimi var
Hız sınırını aştı, polise söylediği sözler para cezasını iptal ettirdi
ETİKETLER
#Oyunlar
#amazon prime video
#Oyun Tasarımı
#Çocuk Girişimci
#Oyun Geliştirme
#Taco Vs Burrito
#Alex Butler
#Çocuk Girişimcisi
#Taco Vs Burrito
#Başarı Hikayesi
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.