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 | Berrak Arıcan

Hız sınırını aştı, polise söylediği sözler para cezasını iptal ettirdi

Fransa'da hız sınırını aşan sürücü yakalandı. Radara yakalanan sürücüye 135 euro yani yaklaşık 6 bin 400 TL ceza kesildi. Sürücünün polise söylediği cezayı iptal ettirdi.

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Hız sınırını aştı, polise söylediği sözler para cezasını iptal ettirdi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 17:33
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 17:33

'nın Indre-et-Loire vilayetindeki Joue-les-Tours çevre yolunda bir sürücü hız sınırını aştı. Hız sınırının saatte 90 kilometre olarak belirlendiği yolda saatte 130 kilometre hızla radara yakalanan sürücüye 135 avro para cezası kesildi.

Indre-et-Loire Ulusal Polisinin X hesabından yapılan paylaşımda, Damien isimli sürücünün hız sınırını aştığı için ceza aldığı gün, sürecindeki eşini hastaneye yetiştirmeye çalıştığının tespit edildiği belirtildi.

Hız sınırını aştı, polise söylediği sözler para cezasını iptal ettirdi

PARA CEZASI İPTAL EDİLDİ

"Nino" isimli bebeğin hastaneye ulaşmadan arabada dünyaya geldiği aktarılan paylaşımda, bu olağanüstü durum ve o anki acil ihtiyaç hali göz önüne alındığında 135 avroluk para cezasının kaldırılacağı duyuruldu.

Paylaşımda, yol güvenliğinin "öncelik" olduğuna ancak bazı durumların "insani ve sağduyulu" şekilde ele alınması gerektiğine dikkati çekilerek "Hoş geldin Nino ve bu unutulmaz anı bir radar kamerasıyla ölümsüzleştiren aileyi tebrik ediyoruz!" ifadesi kullanıldı.

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ETİKETLER
#polis
#fransa
#doğum
#Yol Güvenliği
#Hız Sınırını Aşma
#Hız Cezası
#Bebeğin Doğumu
#Dünya
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