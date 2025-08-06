Havada korku dolu anlar: Kabini duman kapladı, garip sesler geldi gerçek sonradan ortaya çıktı

Madrid'den, Paris'e gitmek üzere havalanan yolcu uçağında kalkıştan 20 dakika sonra korkunç anlar yaşandı. Uçağın ön tarafına kuş çarptı ve burun kısmı ciddi hasar aldı. Bu esnada uçağın içi dumanla dolmaya başladı. Yolcular oksijen maskeleriyle kendilerini korumaya çalıştılar. Uçak, Madrid'e geri dönerek, acil iniş yaptı.

''GARİP SESLER GELDİ''

Kabinenin duman dolmasının ardından yaşananları kayda alan bir yolcu, olayı ilk başta türbülans zannettiklerini fakat sonradan garip sesler geldiğini söyledi.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda uçağın ön burnunun büyük ölçüde çöktüğü, gövdede ise kan izlerine benzer lekelerin yer aldığı dikkat çekti.

Iberia Havayolları ise olayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Tüm uçuş ekibimiz bu olağanüstü durumu azami profesyonellikle yönetti. Yolcuların güvenliği ve psikolojik desteği sağlandı."