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 | Bengül Arıca

ABD'de uçak kazası! 4 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Arizona eyaletinde bir hastayı nakletmek üzere yola çıkan uçak iniş sırasında düştü. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

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ABD'de uçak kazası! 4 kişi hayatını kaybetti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 07:39
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 07:48

ABD'de hastaların nakli için kullanılan küçük uçağın düşmesi sonucu 4 kişi öldü. Bölgedeki yerli kabilelerden Navajo Milleti polisinin Facebook'tan yaptığı açıklamada, Chinle bölgesi yakınlarındaki kazanın yerel saatle öğle saatlerinde meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, yakınlardaki bir hastayı nakletmek üzere yola çıkan uçağın iniş sırasında düşmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

2 PİLOT, 2 SAĞLIK ÇALIŞANI HAYATINI KAYBETTİ

Federal Havacılık İdaresinden yapılan açıklamada, uçakta 2 pilot ve 2 sağlık çalışanının bulunduğu ifade edildi. ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB), uçağın "Beechcraft" tipi olduğunu ve kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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ETİKETLER
#uçak kazası
#havaçılık
#Navajo Milleti
#Chinle
#Ntsb
#Beechcraft
#Dünya
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